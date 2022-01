Zum Thema Stadion für SV-Waldhof

Zum Artikel „Fußball künftig am Spiegelpark?“ vom 17. Januar:

Ein großartiger Stadion-Gedanke, sollte für den SV-Waldhof bei einem Aufstieg in die Zweite oder gar Erste Liga wirklich ein neues Stadion nötig sein. Ich bin 1952, also vor vielen Jahren, auf dem Luzenberg und Waldhof in Mannheim aufgewachsen und habe damals als „Waldhofbub“ mit meinen Schulfreunden vom Luzenberg auf dem Bolzplatz des Spiegelgeländes Fußball gespielt. Auf diesem allergleichen Bolzplatz des Spiegelgeländes, wo Jahrzehnte zuvor der später weltberühmte Sepp Herberger als ganz kleiner Junge zum allerersten Mal zum Fußballspielen kam.

Sepp Herbergers Geburtshaus, in dem er im Jahre 1897 geboren wurde, steht heute noch auf diesem Gelände der ehemaligen Spiegelfabrik auf dem Luzenberg. An seinem Geburtshaus hängt eine schlichte Gedenktafel, die an den berühmten ehemaligen Bundestrainer, der mit seiner deutschen Fußballnationalmannschaft 1954 Weltmeister wurde, erinnert. Dieses ehemalige und nun freie Spiegelfabrikgelände wäre in jeder Hinsicht der optimale Standort für ein neues SVW-Bundesliga-Stadion (sollte es dazu überhaupt kommen). Man könnte es dann das „Sepp-Herberger-Stadion“ nennen.

Herberger-Museum schaffen

Und Herberger zu Ehren – dem großen Fußball-Sohn Mannheims – könnte man bei einem Neubau im Stadion endlich ein kleines „Herberger-Museum“ mit dazu bauen. Der Anfahrtsweg und die Anbindung zur Autobahn Mannheim-Sandhofen und der Bahnhof Mannheim Waldhof wären wirklich verkehrstechnisch gesehen die optimale Lösung! Und der Verein SV Waldhof Mannheim wäre wirklich zuhause auf dem Waldhof angekommen bei seinen Wurzeln – eine großartige Idee, Herr Sören Runke und Frau Selina Ballhaus von Pro Waldhof.

Lese ich „Fußball künftig am Spiegelpark“. Nachhaltig, weil keine Bäume gefällt werden. Denke ich nach. Ach so. Denke ich weiter. Warum neues Stadion? Da steht doch schon ein großes Stadion. Das steht dann weiter da und ein großer bebauter Raum steht dann zum Verrotten in Mannheim rum.

Schon genug Bauruinen

Denke ich weiter, war da nicht die Rede davon, dass Sanieren nachhaltiger und umweltfreundlicher ist, als Neues zu bauen? Tja, „Greenwashing“ nennt man das wohl. Gerade der Luzenberg könnte eine wirklich gute grüne Aufwertung vertragen. Und Bauruinen haben wir schon genug in der Stadt.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3AG8rYt