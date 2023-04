Zum Thema Radwege

Ich schätze die Beiträge Ihres Steffen Mack sehr, aber in dem 3/4-seitigen Bericht über Fahrradwege vergisst Herr Mack, kritisch zu erwähnen, dass der Fahrradweg in der Augustaanlage in Richtung Autobahn zwischen Werderstraße und Mollstraße unterbrochen ist. Warum er unterbrochen ist, muss man die Verantwortlichen fragen. Bei so langer Bauzeit sollte doch der Radweg vollständig sein.