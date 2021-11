Zum Thema Nahverkehr

Zum Artikel „Mannheimer empfinden Fahrkarten als zu teuer“ vom 9. November:

Vorneweg, die allgemeine Tariferhöhung des ÖPNV ist kontraproduktiv und verwirrend. Die Tarife für Kinder nicht sozial. Das ist kein Anreiz, auf Bus und Bahn umzusteigen. Wieder wurde es in der Tarifreform versäumt, das MAXX-Ticket familien- und chancengerecht anzupassen. Auch im neuen Jahr bezahlen Schüler, Azubis und Studis 544 Euro. Man merke, für ein Kind und bei mehreren Kindern einer Familie entsprechend mehr.

Der Tarifverbund Rhein Neckar behauptet damit seinen Spitzenplatz. Andere Städte, wie Stuttgart, Freiburg, Frankfurt, Essen, Berlin, Hamburg, nur um einige zu nennen, bieten familiengerechte Schüler-Abos zu moderaten Preisen. Warum kann in der Kurpfalz das 365 Euro Ticket nicht realisiert werden? Weil der politische Willen dazu fehlt.

Selbstverständlich muss der Tarifverbund kostendeckend arbeiten. Ohne Zuschüsse geht es nicht, aber die müssen auch vehement eingefordert werden. Umschichtungen vom Individualverkehr auf den ÖPNV sind möglich. Bei den genannten Beispiel-Städten ging das ja auch. Immer noch fahren zu viele Elterntaxis, weil es schwer fällt, für zwei oder mehr Fahrschüler aus einem Haushalt diesen Tarif zu bezahlen. Eine Chance wurde wieder vertan. Oder sollte ich mich irren und wir bekommen doch noch das familiengerechte Ticket? Zur Gemeinderats- und Landtagswahl wurde mir das von Parteien versprochen. Denen sollte jetzt ihr grünes Gewissen und ihre Forderung nach sozialer Chancengerechtigkeit den Weg zeigen. Kaum zu glauben, ob das für einen meiner Enkel noch Wirklichkeit werden kann.

Um den Horizont einmal über den Vergleich mit anderen deutschen Städten zu erweitern: In Paris kostet der Einzelfahrschein zwei Euro. Im Zehnerpack sogar nur 16,90. Damit kommt man dann durch ein sehr viel größeres Gebiet als Mannheim. Der Preis ist sicherlich hoch subventioniert. Aber nur so kann die Verkehrswende gelingen. Dann müssen eben Subventionen für das Auto in Form von Straßenbau und Erhalt in die öffentlichen Verkehrsmittel umgelenkt werden.

In der Schweiz werden pro Einwohner über 400 Euro im Jahr in den Schienenverkehr investiert. In Deutschland rund 80. Da muss man dann auch nicht über die Deutsche Bahn schimpfen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3C7xrXA