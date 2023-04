Zum Thema Kernenergie

Zum Interview mit Steffi Lemke „Die Risiken sind unbeherrschbar“ und zum Kommentar „Gut, dass Schluss ist“ vom 20. März:

Beiden Einlassungen zur Kernkraft muss energisch widersprochen werden. Leider haben solche irrationalen Meinungen zum beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie und zum weiteren Ausbau der Kohlekraftwerke seit 2011 geführt. Frau Martus verbreitet ihre persönliche Meinung, das könnte durchaus akzeptabel sein, wenn sie in ihrem Beitrag auch eine andere Sicht der Dinge berücksichtigt hätte, die dem Stand der Wissenschaft und Technik, sowie den Fakten entspricht. Davon ist jedoch nichts zu lesen. Ich frage mich, wo bleibt die Qualitätssicherung des „MM“? So wird keine Qualitätszeitung gewährleistet.

Das zentrale Thema ist das angebliche Risiko der Kernkraftwerke, dargelegt am Störfall des Atomkraftwerkes (AKW) Fukushima. Für eine rationale Diskussion sollte man wissen, dass der Störfall, verursacht durch einen Tsunami in 2011, seine Ursache in der Klüngelei Behörde/Betreiber hatte und nicht in der Kerntechnik – also menschliches Versagen. Es gab seit 1990 mehrfach Warnungen an die Betreiber, dass die Notsysteme nicht ausreichend gegen Erdbeben oder Flutwellen geschützt seien. Ein anderes AKW, zwölf Kilometer südlich gelegen, überstand den Tsunami ohne Havarie. Der Verlust von Menschenleben durch den Störfall kann als relativ gering betrachtet werden im Vergleich zu den Verlusten durch die Naturkatastrophe (ein Mensch durch das AKW, 20 000 durch den Tsunami). Natürlich war der volkswirtschaftliche Schaden immens.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Energie Das lange Ende der Atom-Ära in Deutschland Mehr erfahren Energie Dobrindt: Tür zur Weiternutzung der Kernenergie offen lassen Mehr erfahren Energie DIHK: Mit Atomausstieg drohen Versorgungsengpässe Mehr erfahren

Auch vermisse ich in den ganzen Diskussionen eine generelle objektive Einordnung der Gefährdung von Menschenleben durch die Kernkraft. Ein weltweiter Vergleich zeigt, zum Beispiel bezogen auf eine Einheit (TWh) elektrischer Energie, dass Kernkraft weniger Tote verursacht als Kohle, Gas oder gar Wasserkraft! So viel zur Hochrisikotechnologie Kernkraft. Deshalb ist es nicht irrational, wenn in vielen Ländern (China, Indien, USA, UK, Frankreich, Japan...) die Kernenergie ausgebaut wird, um zusammen mit den langfristig wichtigeren erneuerbaren Energien unser Klima für die Bewohner der Erde einigermaßen lebenswert zu gestalten.

Über die Aussagen von Ministerin Lemke im Interview durch den „MM“ kann man nur entsetzt sein: Wie kann es sein, dass eine Person mit solcher Verantwortung (Schwur auf das Grundgesetz) Wissen durch Ideologie ersetzt – das ist grob fahrlässig! Zum Schluss noch eine kleine Denkaufgabe für beide Damen: Frankreich emittiert pro Person nur die Hälfte des CO2-Ausstoßes von Deutschland. An was könnte dies wohl liegen?

Haben wir einen Stromüberschuss? Die letzten drei AKW sollen nun nach dem Willen der Bundesumweltministerin im April endgültig vom Netz gehen. Die Risiken der Atomkraft wären nicht beherrschbar. Der Rest der weiten Welt, auch Europa, sieht dies ganz anders und über 50 AKW sind im Bau, in Planung noch mehr. Sind die alle doof? Wohl kaum.

Was wir derzeit erleben, ist Grün-Rote Energie-Wirtschafts- und Umweltpolitik, die wohl noch nie von Sachlichkeit und Ökonomie geprägt war, sondern hier bestimmt einzig eine zerstörerische Ideologie die Politik. Dazu passt das angestrebte Verbot der Verbrenner und der Öl- und Gasheizungen. Mal sehen womit wir demnächst „beglückt“ werden. Und es trifft immer den kleinen Bürger, der sich am wenigsten wehren kann. Ich glaube kaum, dass die Ministerien in Berlin oder andere große Gebäudekomplexe wie Hotels, Bahnhöfe, Flughäfen (nur wenige Beispiele) mit Wärmepumpen beheizt werden können. Und der Widerspruch in der derzeitigen Politik ist der Umstand, dass alle Verbote einen höheren Strombedarf erzeugen, aber die gesicherte Stromerzeugung gleichzeitig zerstört wird.

Leider zeigt der Kommentar dazu, dass Journalismus sehr oft ohne kritische Auseinandersetzung dies übernimmt und unterstützt und die bisherige Strominfrastruktur als „riskante, schwerfällige Kraftwerke“ herabstuft. Aber immerhin haben diese uns über Jahrzehnte Sicherheit, bezahlbare Preise und Wohlstand gewährleistet. Die Alternativen werden dies in dieser Form nicht leisten.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/433m2qg http://bit.ly/3nA1qFP