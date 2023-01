Zum Thema Energie

Zum Thema Energieversorgung:

Ähnlich wie im „Struwwelpeter“ ist Robert Habeck unterwegs, muss grüne Ideologie beiseite räumen, soll Deutschland nicht wegen Energieknappheit in wirtschaftliche Notlage kommen. Glücklicherweise bestimmen nicht die „Klebstoffaktiven“ von der „letzten Generation“ die Energieversorgung, denn dann wäre es um unsere Gegenwart und Zukunft schlecht bestellt.

Und obwohl Politik, Behörde und Wirtschaft im notwendigen Zeitraffer das erste LNG-Terminal erstellt haben und in Bälde weitere folgen sollen, gibt es schon wieder Kritik. Man würde mit den geplanten Terminals vielleicht über das Ziel hinausschießen, die klimaneutrale Energieversorgung aus den Augen verlieren und das Gas sei ja nun nicht klimaneutral. Liebe Anbeter einer CO² freien Welt, die zuverlässige Versorgung eines Landes mit Energie ist doch kein „Wünsch Dir was Spiel“ und die Transformation kann doch nur gelingen, wenn die Wirtschaft und die Menschen bis zu einer real möglichen klimaneutralen Energieversorgung keinen Mangel an selbiger erleidet. Solange nicht genügend Kapazitäten in Windkraft, Solar und in Leitungskapazität Nord-Süd, sowie Speichermöglichkeiten für Strom, wenn Wind und Sonne eine Auszeit nehmen, bestehen, müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, auch wenn sie Umweltverbänden und Energie-Ideologen nicht gefallen.

Wenn man funktionierende Atomkraftwerke ohne Not abschaltet, obwohl man dadurch in Not kommen kann, die Kohlekraft auch unerwünscht ist, dann bleibt eben nur ein Aufbau von Kapazitäten in Flüssiggas, um damit auch den Strom zu erzeugen, den Wirtschaft, Haushalt und die Autoakkus zunehmend benötigen. Zumal man unser eigenes Schiefergas, in der Erde von Niedersachsen, ja auch nicht antasten will.

Und falls die Menschheit überhaupt in der Lage ist, den Klimawandel zu stoppen, das funktioniert nur, wenn auch Länder wie China, Indien und viele andere mitziehen. Falls nicht, sind all unsere kostspieligen Aktivitäten für die Transformation umsonst und wir hätten das Geld besser in Schutz vor dem Klima investiert.

Bei den ganzen Debatten und Festlegungen um die Energiepreisbremse fehlt mir die Unterstützung für Haushalte mit Nachtspeicherstrom. In den verschiedenen Artikeln wird immer über einen Stromverbrauch von 2500 bis 4000 kWh pro Jahr gesprochen, abhängig von der Familiengröße. Wir haben einen Zwei-Personen-Haushalt, mit einem Jahresverbrauch von derzeit 10 600 kWh. Davon entfallen auf den Niedrigtarif für Nachtspeicher allein 8300 kWh. Da der Strompreis auf 40 Cent pro kWh gedeckelt werden soll, gibt es hier keinerlei Entlastung für Familien mit Nachtspeicherheizung.

Der Niedrigtarif von 21 Uhr bis 6 Uhr hat sich verdoppelt, auf knapp 37 Cent pro kWh, ist damit aber immer noch unter dem gedeckelten Preis und somit von der Maßnahme überhaupt nicht betroffen. Nur die restlichen 2300 kWh im Hochtarif zwischen 6 und 21 Uhr sind mit 46 Cent pro kWh über dem gedeckelten Preis.

Wo bleibt hier die staatliche Hilfe für ein eigentlich sauberes Heizsystem? Als Rentner in einem Zwei-Personen-Haushalt bin ich auf die nächste Abrechnung gespannt und nicht sicher, ob ich diese dann überhaupt stemmen kann. Die Bundesregierung sollte hier, bezüglich der betroffenen Haushalte, nochmals überdenken und nachkorrigieren.