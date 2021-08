Zum Thema E-Mobilität

Zu den Artikeln „Aus für Verbrenner kommt 2035“ vom 15. Juli und „Lohnt sich ein Elektroauto?“ vom 24. Juli:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Politik werden Erfolge beschlossen – in der realen Wirtschaft ein Unding. Der grüne Ablasshandel basiert auf der Abwesenheit des Verstehens energetischer Zusammenhänge. Ohne eine bezahlbare großtechnisch nutzbare Speichertechnologie ist die Energiewende verloren. Und diese Speichertechnologie ist noch gar nicht erfunden. Die alles entscheidende Antwort bleibt die Politik schuldig: Woher nehmen wir den Ökostrom nach dem Aus für Verbrenner?

An normalen Tagen benötigt Deutschland 65 bis 70 Gigawatt. Wo soll künftig der Strom herkommen, wenn weder Wind weht, noch Sonne scheint? Selbst fachfremde Politiker ohne jegliche Befähigung im Amt werden inzwischen gelernt haben: Batterien können nur sammeln und die an anderer Stelle erzeugte Energie speichern – sonst gar nichts. Auch die umjubelte Steckdose allein bringt uns keinen einzigen Schritt voran. Die Verbrennung findet an anderer Stelle statt, nämlich in den ach so geächteten Kraftwerken.

Erneuerbare Energien sind Lichtjahre davon entfernt, jemals den zusätzlich erforderlichen Strom für die Elektromobilität bereitzustellen. Batterien benötigen selbst viel Energie zu ihrer Herstellung und bestehen aus Rohstoffen, deren Ökobilanz zu berücksichtigen wäre. Jeder Fachmann kann auf einem Bierdeckel den Nachweis erbringen, grüne Grundlast geht nicht in Deutschland. Die klimatischen Parameter lassen das nicht zu und die Physik lässt sich nicht beugen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie wir wissen, haben Politik und Wirtschaft allerdings ihre eigenen Wahrheiten. Solange ahnungslose Menschen politische Ämter besetzen und nachhaltige Fehlentscheidungen treffen, bewegen wir uns sehenden Auges in das wirtschaftliche Abseits. Deutschland macht sich gerade auf den Weg vom Land der Träume durchs Tal der De-Industriealisierung auf in die Dritte Welt.

Wenn man den Artikel liest, kommen erhebliche Zweifel auf, ob sich der Kauf eines E-Autos lohnt. Wer möchte schon gern für eine längere Strecke acht Stunden Fahrzeit in Kauf nehmen, statt sechs Stunden mit dem Verbrenner wegen der langen Ladezeiten? Immer im Zweifel, ob die Akkuladung reicht bis zur nächsten Lademöglichkeit mit der passenden Kundenkarte bei einer Reichweite von 250 Kilometer; dazu kommen etliche weitere Probleme, die der Artikel aufzählt.

Vielleicht nimmt der Käufer das in Kauf, weil er meint, so die Umwelt zu schonen. Was die Auswirkungen auf das Klima betrifft, irrt er sich aber für die Gegenwart und nicht absehbare weitere Jahre. Da zur Zeit weniger als 50 Prozent des elektrischen Stroms ökologisch erzeugt werden, wird jede Kilowattstunde für das E-Auto einem anderen Verbraucher für Ökostrom weggenommen. Allein durch die Nutzung von E-Autos wird keine zusätzliche ökologische Kilowattstunde mehr erzeugt.

Der Bedarf kann auch ohne Elektrifizierung des Verkehrs bei weitem nicht gedeckt werden. Und das wird noch ziemlich lange so sein. Der Ökoeffekt tritt erst ein, wenn schon der Bedarf ohne E-Autos zu 100 Prozent gedeckt wird. Wenn der Verbrenner in zehn bis 15 Jahren aus dem Verkehr verschwinden soll – also der gesamte Verkehr inklusive allen anderen Verbrauchern von Ökostrom im privaten wie im öffentlichen Bereich gedeckt werden soll –, muss die Produktion von Ökostrom mindestens verdreifacht werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Und wie lange hat es gedauert, bis die Ökostrom-Produktion den heutigen Wert erreicht hat? Wo sind in Deutschland die Flächen, um die Zahl der Windräder zu verdreifachen, wenn es jetzt schon schwierig ist, solche Flächen auszuweisen? Dito für Solarzellen? Ich bin absolut für Maßnahmen zum Schutz des Klimas, aber ich habe etwas dagegen, dass den Verbrauchern Sand in die Augen gestreut wird bei dem gegenwärtigen Hype für E-Autos und so getan wird, als könnten wir ohne jeden Verzicht die Umweltprobleme lösen. Es lebe das Fahrrad, es lebe der öffentliche Verkehr.

„CO2-Ausstoß“ erfasst bei Verbrennungsmotoren für Erdgas bis Dieselöl annähernd die Hälfte bis ein Drittel der Menge an Molekülen, die den Klimawandel hervorrufen, dies aber ziemlich unscharf, denn Pflanzen und Tiere stoßen auch CO2 aus. Das Klima ändern kann Verbrauch freien Sauerstoffs der Luft, anders gesagt, dessen Gegenstück, fossile Brennstoffe. Zu Letzteren zählt auch Wasserstoff. Verbrennt der, ergibt das Wasser. Die Atmosphäre kann nur einen Bruchteil davon halten, zeigte Dalton, der Rest fällt flüssig vom Himmel, wie gerade unliebsam erlebt in Teilen Deutschlands.

Der ganze Prozess verbraucht freien Sauerstoff der Luft. Sinkt dessen Anteil an der Luft von 21 auf 20 Prozent, kann man nicht mehr arbeiten. Solcher Feierabend macht Menschen neben vielen Tieren zur gefährdeten Art. Elektroautos ergeben nach früheren Berichten des „MM“ über die Arbeit eines Emeritus (emeritierten Professors) für Physik aus Köln in jedem praktischen Fall einen höheren Verbrauch freien Luftsauerstoffs als gute Dieselautos. Das Gegenteil wäre nach seit Urahnen bewährter, wissenschaftlicher Methode zu zeigen, statt es nach Wunsch zu behaupten.

Finanzielles Fördern von E-Autos erscheint zur Zeit als subventionierter Kundenversuch zum Vorteil einiger, zum Nachteil der meisten. Das Problem könnte zuerst mehr solcher Aufwuchs lösen, der Wasser und CO2 lange genug bindet, aber die Weltbevölkerung nicht noch stärker explodieren lässt. Man müsste aus dem vermehrten Aufwuchs mehr Biodiesel machen. Produziert man stattdessen mehr Nahrungsmittel, steigt der Konsum rund etwas mehr an als die Bevölkerung. Das Dilemma wüchse also weiter.

Mit den Fördergeldern sollte man daher erst Dieselmotoren besser an Biodiesel anpassen, dabei Stickoxide im Abgas vermeiden. Hernach hat man den Spielraum, den E-Autos die Fehler auszutreiben, die schon jetzt gute Teile der Vermögen vieler auf wenige umverteilen. Den Fehler, sofort Neues in gigantischem Maßstab zu machen, hat man sich bei deutschen Politikern zu oft ansehen müssen.

Zu vorbestimmtem Termin ganz auf Verbrennungsmotoren zu verzichten, heißt, die einzige bewährte Technik zu vertreiben und sich auf solche zu versteifen, von denen niemand weiß, ob wann sie wirklich tauglich genug dafür werden.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ltFSHX https://bit.ly/3yoju6h