Zum Thema Corona

Zu Corona:

Wenn es beim Kampf gegen Corona keine roten Linien gibt, wie Bundeskanzler Scholz verkündet, dann wäre es an der Zeit, die letzte Lücke an der „Infektionsfront“ zu schließen. Warum wird ein Weihnachtsmarkt, der sich im Freien abspielt und sich 2G+ verordnet hat, infolge der pandemischen Entwicklung geschlossen, aber zum Einkaufen im Supermarkt gibt es lediglich die Maskenvorschrift. Begründung: Hier handelt es sich um den lebensnotwendigen Bedarf. Richtig, aber es spricht doch nichts dagegen, hier von dem Ungeimpften einen tagesaktuellen Test zu verlangen.

So wie sich der Staat gegen aggressive Coronaprotestierer wehren muss, so sehr hat er auch die Verpflichtung, die Bevölkerung vor den Uneinsichtigen zu schützen. Es kann nicht sein, dass der größte Teil der Bevölkerung sich bis zu drei Impfungen unterzieht, um sich selbst und andere zu schützen, damit auch einen Beitrag zur Beendigung der Coronaplage bringt, aber dann beim Einkaufen des täglichen Bedarfs mit Menschen zusammenkommt, die ungeimpft und ohne Test neben ihnen am Regal oder der Kasse stehen. Das Risiko beim täglichen Einkauf muss minimiert und kontrolliert werden. Das wird der Verweigerungsfront nicht gefallen, aber es hat ja jeder die Möglichkeit, selbst zu der Lösung beizutragen.

Wenn jemand gefragt wird, ob er möchte, dass die Corona-Pandemie möglichst bald vorbei ist, wird er sicherlich mit „ja“ antworten. Doch wie wird eine solche Pandemie beendet? Die Lehrmeinung sagt, dass hierzu eine bestimmte Anzahl der Bevölkerung immun sein muss (Herdenimmunität). Die Immunität kann durch Impfen oder Infektion erfolgen. Nach Wikipedia liegt eine Herdenimmunität vor, wenn je nach Krankheit 75 Prozent bis über 90 Prozent der Bevölkerung immunisiert sind.

Nehmen wir für unser Corona-Beispiel den günstigsten Wert von 75 Prozent an, die Wirkung des Impfstoffes zu 90 Prozent, die Abnahme der Wirkung mit 90 Prozent und berücksichtigen wir mit 90 Prozent noch die Menschen, die nicht geimpft werden können, oder sich einer Impfung aus unterschiedlichen Gründen widersetzen, sind wir bei einer erforderlichen Impfquote von über 100 Prozent. Das heißt, um die Corona-Pandemie erfolgreich zu bekämpfen, müssen alle geimpft werden. Unser früherer Gesundheitsminister Jens Spahn hat immer gesagt, eine Impfpflicht gibt es nicht. Diese Aussage heißt für mich, jeder Bürger kann entscheiden, ob er sich impfen lässt, oder nicht, wie zum Beispiel bei einer Grippe-Impfung. Aus den obigen Ausführungen ist ersichtlich, wenn wir die Corona-Pandemie in absehbarer Zeit beenden wollen, ist diese Entscheidung nicht möglich und war auch nie gegeben. Wir hatten also schon von Anfang an eine, wenn auch moralische Impfpflicht.

Da diese moralische Impfpflicht in keinem EU-Land, bis auf wenige Ausnahmen funktioniert, bin ich der Meinung, dass wir eine allgemeine Impfpflicht schnellstmöglich einführen müssen. Eine Alternative wäre die Freigabe der jetzigen Einschränkungen. Das Ergebnis wäre eine Überfüllung der Krankenhäuser im Wesentlichen mit Ungeimpften. Damit wären den coronaleugnenden Demonstranten ihre Argumente genommen.

Als Geimpfter könnte ich damit gut leben. Die jetzige Situation, keine Impfpflicht, gewaltige Einschränkungen im täglichen Leben und keine Perspektive, wie die Corona-Pandemie mal zu Ende gehen soll, ist für mich nicht akzeptabel.

Sehr gut zu verstehen ist, dass die Pflegekräfte an ihren körperlichen Grenzen angekommen sind. Ich frage mich täglich, wie lange sie noch durchhalten. Überhaupt nicht zu verstehen ist, warum nicht auf die Bundeswehr zurückgegriffen wird, die die Angestellten entlasten könnten, damit diese ihrer Arbeit endlich nachgehen können, für die sie ausgebildet sind.

Viele erinnern sich an die jungen Menschen, die früher die Wehrpflicht verweigerten und dann in den Pflegeberufen einen Wahnsinnsjob hinlegten. Besonders bei den älteren Menschen waren sie beliebt. Wir haben zwar keine Wehrpflicht mehr, aber ganz bestimmt viele freiwillige Soldaten. In den Impfzentren haben sie bereits bestens geholfen!