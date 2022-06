Zum Stadthaus

Stadthaus: Bauen, 30 Jahre, abreißen. Die Lebensdauer öffentlicher Gebäude beträgt in der Gegenwart 30 bis 60 Jahre. Collini-Center: 47 Jahre Kunsthalle: 31 Jahre Nationaltheater: 65 Jahre Rathaus-Center in Lu: 42 Jahre. Große Bauten, erstellt nach Architekturwettbewerben, sehr schön, 30 bis 60 Jahre später: gefällt nicht mehr, Sanierung „nicht wirtschaftlich und nicht zweckmäßig“, hau ruck, weg damit. Collini-Center: marode (aber nur der Teil in öffentlichem Besitz!), muss weg. Aber erstmal ein Gerüst, zehn Jahre, acht Millionen Kosten allein dafür. Rathaus-Center Lu: Abrisskosten 80 Millionen, ein riesiger Schuttberg. Allein der Abriss dauert Jahre. Teile der Innenstadt für viele Jahre lahmgelegt. Stadtstraße statt Hochstraße: gleiches Spiel. Nachhaltigkeit? Umwelt? Nur wenn es gerade passt.

Gebäude werden zu Ex-und-Hopp-Waren wie Billigklamotten. Nur dass sie nicht billig sind. Aber es ist ja genug da!? Bei der Kunsthalle ist klar: nur der neuere Bau muss verschwinden. Der alte Billing-Bau von 1907 ist sakrosankt: ein Kulturschatz aus dem Jugendstil. Geht doch. Sonst müssen dann schon mal die Architekturexperten vom Denkmalschutz einschreiten: Beim Nationaltheater. Beim Stadthaus: „Eines der überzeugenden Denkmale der Postmoderne in Deutschland“.

Sinnvolle Verwendung

Und dann geht’s ja doch und man fängt – jetzt erst – an, sich Gedanken zu machen, wie man sinnvoll mit der Situation umgehen kann, nachdem man eine „Architekten – Klientel“ beim Denkmalschutz beschimpft hat (Kommentar Peter W. Ragge). Die sind aber nicht verantwortlich ist für das Desaster, sondern die, die damals beschlossen haben, diese Gebäude so zu bauen.

Nach einem demokratischen Verfahren. Die dafür auch geradestehen und für eine angemessene Lebensdauer eine sinnvolle Verwendung finden müssten. Was im Fall des Stadthauses schwerfällt, wenn man hier so verbunden ist mit einer Firma Diringer & Scheidel als Miteigentümer, die gerne aus der Misere ein erfolgreiches Geschäft macht: Neubau.