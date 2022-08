Zum Stadionneubau

Zum Artikel „Neues Stadion an der Autobahn?“ und zum Kommentar „Teurer Spaß für Kommunen“ vom 8. August:

Sehr geehrter Herr Mack, danke für Ihren sehr informativen Artikel über die Mannheimer Fußballstadionfrage! Ich selber bin kein „großer Fußballfan“ war aber als junger Zuschauer anfang der 1970er Jahre gelegentlich im Stadion am Alsenweg.

Ein Stadionneubau auf dem Luzenberg ist wohl wegen der Verkehrssituation problematisch. Eine Renovierung des Carl-Benz oder Neubau am Maimarktgelände hat jeweils Vor- und Nachteile. Ich gehe davon aus, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland angespannt bleibt und auch die Steuereinnahmen eventuell weniger werden.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sommerquiz - Teil 5 "MM"-Sommerquiz: Fünf Fragen zum SV Waldhof Mehr erfahren

Deshalb sollte die öffentliche Hand extrem vorsichtig sein, wenn es um große Geldsummen geht, die für eine Renovierung oder Neubau erforderlich sind! Mein Vorschlag wäre deshalb: Bei einem Neubau auf dem Maimarktgelände sollte die öffentliche Hand nur das Allernotwendigste finanzieren.

Dagegen könnte bei einer Renovierung des Carl-Benz-Stadions die öffentliche Hand mehr finanzieren. Dies aber nur, wenn die Gesamtkosten einer Renovierung kleiner sind als bei einem Neubau. Ganz wichtig ist auch, dass lokale Politiker und Verein mit dem DFB verhandeln, um Ausnahmegenehmigungen zu erhalten! Beispielsweise für die abendlichen Anstoßzeiten wegen Lärmschutz oder Stadioninfrastruktur.

Mir war bisher nicht richtig klar, wie weit der DFB den Vereinen Auflagen diktieren kann. Hier sollte unbedingt verhandelt werden und nur das Notwendigste gemacht werden, um den Steuerzahler zu entlasten!

SV Waldhof und kein Ende! Zugegeben: Ich bin kein Fußballfan, aber meiner Meinung nach sollte der SVW weiter im jetzigen Carl-Benz-Stadion spielen und brav die Miete an die Stadt zahlen. Dort kann der Verein dann erstmal von der zweiten beziehungsweise ersten Liga träumen (träumen darf man ja).

Von den dann jetzt nicht gebrauchten 49 beziehungsweise 61 Millionen Euro könnten doch dann ein bis zwei Milliönchen für die vielen Mannheimer Sportvereine und den Schulsport ausgegeben werden. Deed misch mol indrässiere, was unsern Kall un de Häbäd dodazu mähne. Vielleischd sinn des jo VfRler?

In seinem Kommentar schreibt Herr Mack: „Hier hat die Stadt im Prinzip keine andere Wahl, als dem SV Waldhof wieder zu einer tauglichen Heimspielstätte zu verhelfen.“ Wie das? Es geht hier nicht um den Amateurbereich des SV Waldhof, es geht um die Profis, die in einer Spielbetriebs GmbH organisiert sind, einem Wirtschaftsunternehmen. Seit wann ist eine Kommune verpflichtet, einem privaten Wirtschaftsunternehmen eine Betriebsstätte zur Verfügung zu stellen? Das gehört eindeutig nicht zu ihren Aufgaben.

Die knappen Steuermittel, also unser aller Geld, sollten eher für den Breitensport, Vereinssport und Schulsport, inklusive Schulschwimmen eingesetzt werden. Dort hat Mannheim genügend Defizite, die es zu beseitigen gäbe, ganz zu schweigen von der Straßen- und Radwege-Infrastruktur. Der Profisport muss schon selbst dafür sorgen, in seinem Umfeld zu bestehen und sich die dafür erforderlichen Finanz- und Betriebsmittel beschaffen. So ist das in der Marktwirtschaft.

Lediglich bei der Ausweisung eines Geländes für ein neues Stadion, wenn es denn gewünscht wird, ist die Stadt in der Pflicht.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3AauZlu Originalartikel unter https://bit.ly/3dlHQbq