Zum Scholz-Interview

Zum Artikel „Wir haben Grund zur Zuversicht – auch wenn die Probleme groß scheinen" vom 3. September:

Das Interview mit Herrn Scholz zeigt die ganze Misere im Verhältnis zwischen Regierung und den Medien. Sie verstehen sich als verlängertes Sprachrohr der Regierung. Von sachlicher Berichterstattung keine Spur. Es wurde uns eine heile Welt vorgegaukelt, die es nicht mehr gibt. Es geht nicht mehr darum, Zuversicht zu verbreiten, es geht darum, die unverantwortliche, nämlich die gegen die eigene Bevölkerung gerichtete Politik zu beenden.

Gegen eine falsche Politik werden auch noch so zahlreiche Hilfspakete kaum etwas ausrichten. Sie sind ja geradezu eine Bestätigung dieser Schieflage. Die Ampel nimmt die Realität nicht mehr wahr. Es ist glasklar, was zu tun ist: Eintreten für die sofortige Aufnahme von Friedensverhandlungen, Beendigung der Sanktionen, Inbetriebnahme von Nordstream 2, die Beseitigung der Schieflage bei der Strompreisbildung. Der Ampel fehlt jegliches Verständnis für elementare Grundsätze. Energie muss so preiswert sein, dass sie für jeden erschwinglich ist. Ohne russisches Gas gibt es keine deutsche Industrie. Ohne deutsche Industrie kein Europa.

Keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, war eine sehr kluge Haltung. Was macht dagegen die Ampel? Als Unterzeichner der Minsker Abkommen trifft Deutschland eine Mitverantwortung an diesen Krieg, was unsere Medien überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Stattdessen wird den Kriegstreibern breiten Raum eingeräumt.

Herr Habeck hat als Wirtschaftsminister versagt. Für seinen dilettantischen Versuch, Ersatz für das russische Gas zu beschaffen, werden wir Verbraucher einen sehr hohen Preis bezahlen. Die Aufgabe von Frau Baerbock als oberste Diplomatin wäre, in unser aller Interesse für den Frieden einzutreten. Stattdessen schwadroniert sie seit Monaten und gibt sich sehr viel Mühe, ihre völlige Unkenntnis, der geschichtlichen Zusammenhänge unters Volk zu bringen. Fremde Interesse haben Vorrang vor Deutschen.

Nun will Herr Scholz neben anderen Plänen die Ukraine schnellstens in die EU aufnehmen. Dass die Ukraine schon vor dem Krieg bankrott war, über alle Maßen korrupt, mit sozialen Standards weit unter Drittwelt Niveau, darüber hinaus seit 2014 einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Donbass führt, interessiert ihn alles nicht. Das ist ein weiterer unsinniger Plan der nichts anderes als das Ende der EU bedeutet. Die Ampel hat es innerhalb von einem Jahr geschafft, einen Großteil der deutschen Bevölkerung in die Armut zu treiben.

Bruno Kaul, Brühl

