Zum Rückzug des BUND

Zum Artikel „BUND zieht sich von Buga zurück“ vom 3. November:

Wenigstens hat der BUND noch so viel Rückgrat, dass er das Kind beim Namen nennt! Die Grundwasserentnahme in der Au, die dazu jahrelang laufenden Pumpen und der Radweg, beleuchtet, durch ein Landschaftsschutzgebiet, wo außen herum bereits einer existiert, treten jeden Gedanken an Nachhaltigkeit mit Füßen. Schade, dass unsere grünen Stadträte und Bürgermeister auf offensichtlich beiden Augen jahrelang blind waren. Oder hat ihnen jemand den Mund verboten?

Wie tönte Herr Schnellbach, der sogenannte Mannheimer Buga-Macher, doch so vollmundig: „Die Mannheimer Buga wird die nachhaltigste Buga aller Zeiten.“ Der BUND ist anderer Meinung und zieht sich komplett aus dem Vortragsprogramm zurück – und das mit wirklich triftigen Gründen. Wir dürfen gespannt sein, ob es Herrn Schnellbach gelingt, diese Gründe zu widerlegen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mannheim Nach BUND-Rückzug: Buga wehrt sich gegen die Kritik Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Naturschutz Umweltschützer vom BUND wollen Buga in Mannheim boykottieren Mehr erfahren

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3EbepUc