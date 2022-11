Zum Radwegenetz

Zum Artikel „Was es an Radwegen gibt, ist Flickwerk“ vom 11. November:

Klimaschutz – lokal und global – ist die zentrale Aufgabe der Gegenwart. Entschlossenes Handeln auf allen relevanten Aufgabenfeldern ist daher absolute Notwendigkeit. Nicht zuletzt in der Verkehrspolitik. Als überzeugter Radfahrer und Nutzer des ÖPNV habe ich das Interview mit den Fahrradexperten René Leicht und Klaus Dieter Lambert zum Klimaschutzaktionsplan der Stadt Mannheim mit Interesse gelesen.

Ein Fahrradfahrer befährt einen Radweg. In der Mannheimer Stadtpolitik wird derzeit über einen umfassenden Ausbau der Radwege diskutiert. © Lennart Stock/dpa

Die beiden Radaktivisten führen darin aus, dass sie an den verschiedenen Beteiligungsformaten der Stadt zur Mobilität zwar teilnehmen konnten, ihre fundierten Vorschläge in die Vorlage zum Aktionsplan an den Gemeinderat aber keinen Eingang gefunden haben. Sie kritisieren – aus meiner Sicht als Stadtradler zu Recht – das „Flickwerk“ an Radwegen in unserer Stadt, welches selbst beim besten Willen nicht „Radwegenetz“ genannt werden kann.

Es geht nicht um kosmetische „Lückenschlüsse“, die uns Radfahrer/innen das Umwegefahren ein wenig angenehmer machen sollen, sondern darum, für den Radverkehr endlich gut ausgebaute und damit attraktive Hauptrouten zu schaffen, die ein sicheres und zügiges Fahren erlauben und die Vororte wirklich anbinden. Wenn ich heute beispielsweise von meinem Wohnquartier Almenhof mit dem Fahrrad nach Rheinau radeln will, muss ich – um halbwegs sicher unterwegs zu sein – einen Umweg nach dem anderen fahren.

Nur ein wirklich gutes Radnetz als Verhaltensangebot kann dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger im Sinne der angestrebten Klimaneutralität handeln und auf das Fahrrad umsteigen. Nur so und durch den Ausbau des ÖPNV kann die viel propagierte Verkehrswende in unserer Stadt gelingen! Dazu ist es aber erforderlich, dass in Politik und Verwaltung die falsche Rücksichtnahme vor der Autolobby endlich aufgegeben und den Erfordernissen eines ambitionierten Klimaschutzes Rechnung getragen wird.

Die diversen Bürgerbeteiligungsformate, die die Stadt in Sachen Klimaschutz anbietet – ich selbst habe kürzlich am „Bürgerworkshop Masterplan Mobilität 2035“ teilgenommen – geben dazu freilich wenig Hoffnung. Solange nämlich der Gemeinderat wirklich ernsthafte und konkrete Schritte in Sachen Klimaschutz vermissen lässt, stehen diese Formate im Verdacht bloße „Alibiveranstaltungen“ zu sein.

Zu Recht wird von Herrn Leicht in dem Artikel über das verbesserungsbedürftige Radnetz Mannheims der Stadtverwaltung vorgeworfen, dass zu wenig in das Radnetz investiert wird und damit der Klimaschutz nicht gefördert wird. Aber Herr Leicht ist mitverantwortlich, dass durch die Kleingartenanlagen und durch das Ackergelände des Landschaftsschutzgebietes Feudenheimer Au ein Radschnellweg mit Tunnel durch das Hochgestade gebaut wird. Elf Millionen Euro kostet dies – für dann zwei Kilometer Radschnellweg.

Der vom BUND empfohlene Alternativradweg am Aubuckel entlang wäre neun Millionen Euro billiger gewesen. Mit diesen Steuergeldern hätte man viele Radwege sanieren können. Auch der Klimaschutz wurde bei der Tunnelvariante und der Versiegelung von Ackergelände massiv verhindert. Unter anderem durch Fällung von 15 Bäumen. Beim erforderlichen Ausbau des Mannheimer Radwegenetzes sollte in Zukunft der Klimaschutz berücksichtigt werden.

