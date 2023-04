Zum Radschnellweg

Zum Artikel „Brutaler rechtwinkliger Knick“ vom 30. März:

Bei der Titulierung „Radschnellweg“ male ich mir schnell mal aus, wie rücksichtslose Raser zukünftig mit vermeintlicher Berechtigung zur Höchstgeschwindigkeit an Kindern und uns „Normalos“ auf Rädern vorbeirauschen. Mir rauschen so manche Gedanken durch den Kopf. Bei der Planung des Radweges am Neckarplatt wurde geschwind rücksichtslos am Sicherheitsempfinden gewöhnlicher Fahrradfahrer vorbeigebaut.

Der Straßenbelag ist zwar schick knallrot angemalt, aber nicht etwa, damit auf Radfahrer Rücksicht genommen wird, nein, Autofahrers Geradeaus-Vorrang bleibt bestehen. An der Einmündung in die Straße Neckarplatt ist größte Vorsicht geboten. Nix Rad-Schnellweg! Der Radgegenverkehr muss sich an einer beängstigend schmalen „Verkehrsinsel“ vorbeizwängen. Die Durchfahrt für Radfahrende pro Richtung wird erst recht gemeingefährlich eng, wenn ein Fahrrad mit Kinderanhänger oder ein Lastenfahrrad diese Stelle passiert.

Auch sollte man tunlichst achtgeben, nicht mit einem Rad an der Kantenerhöhung der Insel ins Schlingern zu kommen. Das könnte schief gehen. Warum also diese unnütze Insel? Eine deutliche Strichmarkierung zwischen den beiden sich begegnenden Fahrradstreifen hätte ohne dieses Inselhindernis eine komfortablere Breite und eine fließende, und damit eine deutlich gefahrlosere Einmündung hergegeben.

Ich war mit meiner Freundin vor Ort, um den Begegnungstest zu machen. Aus Richtung Schleuse kommend, hinunter Richtung Tunnel, touchierte ich mit dem Lenker in der knappen Links-Rechts-Kurve um ein Haar die völlig unsinnig, unmittelbar in der Fahrradspur eingebaute Stange mit dem amtlichen Verkehrsschild „350.1 Radschnellweg“ – auf dem übrigens bereits ein erster Sticker klebte. Wenn ich sichergehen will, nicht mit diesem Schild zu kollidieren, gerate ich ganz schnell auf Radfahrers Gegenfahrbahn. Ein Schildbürgerstreich der Planer?

Und der besondere Clou am neuen Radschnellweg: Unten in der neugebauten Tunneldurchfahrt gab‘s eine Unterbodendusche gratis, dort stand das Regenwasser nämlich zehn Zentimeter hoch. Eine nagelneue Unterführung ohne Regenablauf? Ich habe mich nicht durchgetraut. Weiß ich, welcher Untergrund dort ist? Möglicherweise gerate ich ganz schnell in ein in Mannheim leider nicht gerade seltenes gemeingefährliches Schlagloch.

Man kann alles übertreiben und eine großzügige und teure Realisierung kritisieren. Müssen denn die Biker mit 40 Stundenkilometer in eine mit roter Farbe angepinselte Straße einmünden? Ist denn der Abrieb der roten Farbpigmente, die ins Grundwasser gelangen, kein Thema mehr?

Ich bin begeisterter Radfahrer, befürchte aber, wenn es so weiter geht, dann muss an einem Bahnübergang der ICE anhalten, weil die Radfahrer Vorfahrt haben!

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3K5zgdA