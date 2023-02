Zum Messermord im Zug

Zum Kommentar „Mehr als Beileidsrituale“ vom 27. Januar:

Zunächst ein guter Kommentar von Mathias Iken zu obigem Thema. Der lasche Umgang im Vorfeld mit dem Täter, ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Dass Vorbestrafte weiterhin hier leben dürfen zu Lasten des deutschen Steuerzahlers, liegt nicht nur an den zuständigen Behörden und Richter, sondern hier liegt ein Staatsversagen vor. Keiner der rot-grünen Parteien ist an einer schärferen Strafe oder konsequenten Abschiebepraxis interessiert. Im Gegenteil, wer dies fordert, wird schnell in die Ecke als ausländerfeindlich oder Rassist diffamiert.

Leider gibt es im Gesetz zu viele Abschiebehindernisse. Durch das föderale System ist die Verwirrung nur noch größer und jede Behörde ist froh bei dem Personalmangel, wenn ein Flüchtling nicht mehr Sozialleistungen bezieht. Wenn hier nicht was Grundsätzliches passiert, kann ich mir schon vorstellen, wer bei der nächsten Wahl davon profitiert.

„So schnell wie der Mord eines Deutschen an Ausländern einen rechtsradikalen Hintergrund bekommt, so schnell wird der Mord an Deutschen zur Tat eines geistig Verwirrten.“ Diesen Satz im Kommentar von Herrn Iken sollte man sich genau anschauen. Erstens ist es ein Fakt und steht außer Frage, dass die allermeisten Morde an Ausländern aus rechtsradikalen oder rassistischen Motiven begangen werden. Zweitens: Was tut der gesamte Satz hier zur Sache?

Ein offensichtlich Schwerkrimineller, bekannt für sein immenses Aggressionspotenzial hatte fatalerweise zwischen Haftentlassung und Abschiebung Gelegenheit so auszurasten, dass zwei Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt wurden. Dass dieser Mann, wie die Polizeidirektion schreibt, nicht ganz normal sein kann, wird angesichts des Schreckens der Tat niemand bestreiten. Trotzdem spricht niemand von einem geistig Verwirrten. Was treibt Herrn Iken also zu diesem Vergleich?

Drittens: Statt den Fokus auf die inhumane Tat und die Verrohung, Entmenschlichung und die vermutlich individuelle menschliche Sackgasse dahinter zu richten, polarisiert Herr Iken in einem populistischen Sinn zwischen hier ansässigen Deutschen und Menschen auf der Flucht, die hier Schutz suchen, suchen müssen.

Sollen wir jetzt illiberal werden, um nicht etwa laut Olaf Scholz doof zu sein? Ich komme sehr gut und ohne Angst mit meinen zugewanderten Mitmenschen aus. Und wirklich doof ist, wer das Spiel der Rassisten betreibt. Dann muss man nämlich Angst haben.

Bravo zum Kommentar von Herrn Iken und großes Lob an die Fahrgäste, die diesen Gewalttäter gestoppt haben. Ein Palästinenser, der mehrfach gewalttätig geworden ist. Unfassbar, dass solche Straftäter auf freiem Fuß sind und in Deutschland noch Schutz genießen. Wer schützt die Getöteten? Dass er nicht in sein Heimatland zurückgeführt werden kann, weil ihm dort ernsthafter Schaden droht, sollte kein Hinderungsgrund sein. Schließlich sind solche Gewalttaten inzwischen leider an der Tagesordnung. Es wird Zeit, dass unsere Politiker endlich aufwachen und reagieren. Gedenken an die Opfer nützt den Hinterbliebenen nichts.

Nach dem Mord-Anschlag in Hanau zeigte sich der Migrationsbeirat erschüttert über diesen Anschlag, nach dem Todesfall bei einem Polizeieinsatz in Mannheim ist der Migrationsbeirat bestürzt über den Tod eines Menschen und wirft der Polizei Ausländerfeindlichkeit vor – wo bleibt aber die Erschütterung oder die Bestürzung dieses Gremiums nach den in den letzten Monaten ständig wiederkehrenden Morden durch Asylbewerber und Flüchtlingen in Mannheims Nachbarstadt Ludwigshafen, in Illerkirchberg, nun in Brokstedt – von zahlreichen anderen Messerangriffen mit zahlreichen Schwerverletzten in Herzogenrath oder Ansbach ganz zu schweigen?

Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dies interessiert im Migrationsbeirat niemand – weil es sich bei den Opfern überwiegend um Deutsche handelt. Wird bei einem Mord an einem Ausländer durch einen Deutschen sofort ein rechtsradikaler Hintergrund vermutet – handelt es sich hier wohl nur immer um Taten von geistig Verwirrten und man geht zur Tagesordnung über.

Aber könnte der Migrationsbeirat nicht auch hier einmal klar Stellung beziehen? Bislang Fehlanzeige – offenbar ist man hier auf einem Auge blinder als man dies immer der anderen Seite unterstellt – oder handelt es sich etwa bei solchen Taten nicht um ein migrantenspezifisches Thema?

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3je3otZ