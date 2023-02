Zum Krieg in der Ukraine

Zum Thema Ukraine:

Es gab mal Zeiten, da wurden Bürger, die Schaden unserem Land zufügten, Vaterlandsverräter, oder muss man sagen Vater*innenverräter*innen schreiben, genannt und sehr bald bei einem Gerichtsverfahren mit drakonischen Strafen aus dem Verkehr gezogen. Heute können Politiker ungestraft durch offene Grenzen die armen Menschen der ganzen Welt in unsere Sozialsysteme einladen. Eine Außenministerin kann so einfach vor aller Welt einer Großmacht den Krieg erklären. Eine Regierung liefert jetzt die letzten Waffen einer schon herunter gewirtschafteten Bundeswehr in ein Kriegsgebiet, obwohl das allen Vereinbarungen widerspricht.

Dieser Großmacht haben unsere Politiker ohne Not einen Wirtschaftskrieg erklärt und damit unsere wichtigste Energiequelle genommen. Die Folge ist Mangel und Verteuerung aller Energieformen und gleichzeitig verfügt ein Wirtschaftsminister die Stilllegung der letzten Kernkraftwerke. Die Folge dieser, unserem Land schadenden Vorgänge, ist der wirtschaftliche Niedergang unserer Volkswirtschaft, mit Inflation, Auswanderung und Stilllegung vieler Wirtschaftszweige.

Minister, die geschworen haben, ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, haben ihren Eid gebrochen und sind deshalb für mich Vaterlands- oder Volksverräter. Aufgabe unserer Regierung wären permanente und intensive Anstrengungen zu Friedensverhandlungen. Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, ist das exakte Gegenteil.

Unglaublich mit welcher Vehemenz der staatspräsidiale ukrainische Charakterkopf da, gekleidet im olivgrünen Kampfshirt und aufgenommen in Selbstinszenierung auf dem eigenen Smartphone mit eindringlicher Mimik, an Europa gerichtet „Forderungen“ stellt. Alle paar Tage kommen auf diese Weise neue Anweisungen von einem der korruptesten Staaten auf dem europäischen Kontinent. Käme Selenskyj irgendwie an nukleares Material, würde er sicherlich nicht zögern, dies direkt gegen Russland einzusetzen und damit dann den Weltkrieg auslösen. Er ist ein brandgefährlicher Selbstdarsteller.

Herr Biden lobt naturgemäß verbal unser Vasallentum als „engste Freunde der USA“ und streicht unserer Politelite damit Honig um den Mund. Man wird auch zu Putin gespaltener Ansicht sein, da er die Ukraine drangsalierte und durch seinen Angriff versuchte, zu okkupieren. Die Medien, allen voran TV und Internet, zeigen vollkommen zerstörte Städte und desolate Strukturen und versuchen so, deutsche und europäische Bürger von der Notwendigkeit militärischer Unterstützung zu überzeugen, was in großen Teilen auch gelingt.

Alles, außer humanitärer Hilfe, verbietet sich jedoch auf Grund der Brisanz der Krise, in der wir aber schon unverrückbar feststecken.

Anlass der Frage „Ist Deutschland nun Kriegspartei?“ ist die Lieferung von Leopardpanzer an die Ukraine. Die Frage wird mit Nein beantwortet. Dies sehe ich mittlerweile anders. Deutschland ergreift offen Partei für die Ukraine und unterstützt diese massiv in ihrem Krieg gegen Russland mit Waffen, Munition, Finanzen und so weiter. In einem Krieg ist die kämpfende Truppe nur ein kleiner Teil. Zur Armee gehören Versorgung, Logistik, Lazarette und so weiter. Ohne dem wären Kampfhandlungen nicht möglich. Somit sind wir Kriegspartei, nicht auf dem Schlachtfeld, aber im Hintergrund.

Und unsere Außenministerin Frau Baerbock hat am 24. Januar in ihrer Ansprache vor der parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg im Zusammenhang zu Differenzen zu Panzerlieferungen gesagt: Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Diese Aussage ist sicher nicht einem jugendlichen Leichtsinn geschuldet, sondern eine Beschreibung der Realität durch unsere Außenministerin. Und Herr Weber fordert in der gleichen Ausgabe Ihrer Zeitung die Einrichtung einer europäischen Kriegswirtschaft. Offene Worte, aber keinerlei Worte zu einem Willen einer diplomatischen Lösung. Panzerlieferungen waren mal eine rote Linie.

Weitere rote Linien dürften fallen. Und prompt kam am 26. Januar die Meldung: Selenskyj fordert nun Flugzeuge und Langstreckenraketen. Wann kommt die Forderung nach Truppen?

Der Kriegsberichterstatter Jan Jessen war an der ukrainischen Front und erlebte den Einsatz einer der deutschen „Panzerhaubitzen 2000“ mit, die mit ihren Granaten dann „irgendwo in 23 Kilometern Entfernung Tod und Zerstörung gebracht hat.“ Vergessen sind die einst heiligen Grundsätze „Frieden schaffen ohne Waffen“. Selenskyj, der sein Land wie ein Diktator regiert, fordert von Deutschland immer neue Waffenlieferungen (Panzer, Kampfjets und sogar Langstreckenraketen). Unsere Regierungspolitiker sind offenbar kriegsbesessen und haben überhaupt keine Vorstellung mehr davon, was ein Krieg bedeutet und wie viel unendliches menschliches Leid und welche gigantische Zerstörung die Folge sind.

Dass wir mit unseren Waffenlieferungen und der Ausbildung ukrainischer Soldaten längst Kriegspartei geworden sind, wird von ihnen einfach ignoriert. Die Falken unter Putins Beratern denken schon über den Einsatz von Atomsprengköpfen nach und überlegen, welche deutsche Großstadt man als erste ins Visier nehmen könnte.

Der russische Überfall auf die Ukraine ist unentschuldbar. Aber es ist unstrittig, dass die USA mit der ständigen Drohung der Nato-Osterweiterung an der Ukraine-Krise maßgeblich beteiligt ist. Wir sollten diplomatische Verhandlungen statt Waffen einsetzen, um noch größeres Unheil zu vermeiden. „Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde! Lasst uns die Warnungen erneuern, und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind!

Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche sind, und sie werden kommen ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden.“ (Bertold Brecht, 1898 – 1956, der zwei Weltkriege miterleben musste)