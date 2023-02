Zum Krieg gegen die Ukraine

Zum Thema Ukraine:

Immer wieder wundere ich mich, wie leichtfertig mit Begriffen wie Demokratie, Diktatur, Korruption, Vasallentum und so weiter in Bezug auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine umgegangen wird. Jeder kann sich aus dem „Begriffskasten“ auf Deutschland und die Ukraine bezogen – wie es einem gerade gefällt – bedienen. Ein bisschen Differenzierungsvermögen und Rückblick in den genossenen Gemeinschaftskunde-, Geschichtsunterricht in der Schule wäre vielleicht auch nicht schlecht.

Ich wundere mich immer wieder, wie verkommen der Respekt vor dem verbrieften Völkerrecht geworden ist. Gerade von Menschen, die gewohnt sind seit Jahrzehnten in einer Wohlstandsblase zu leben, zwei- bis dreimal im Jahr in Urlaub zu fahren und einen Zweitwagen vor der Tür stehen zu haben. Geht es dann an die persönliche Ökonomie, wird der Schuldige gesucht und der Täter mit dem Opfer verwechselt.

Ich wundere mich auch, wie großzügig man mit dem verbrieften Selbstverteidigungsrecht eines Landes umgeht, nur weil es rund 1500 Kilometer von der bundesrepublikanischen Ostgrenze entfernt ist. Ein bisschen Demut täte gut! Verhandlungen, wer wäre nicht dafür? Aber, es ist wie beim Tanzen: „Zum Tango gehören immer zwei“.

Und zu guter Letzt noch dazu: Deutschland sei in diesem Krieg Kriegspartei! Beispiel aus unserer Parteienlandschaft gefällig? Ich kann zahlendes Mitglied einer Partei sein, aktiv oder passiv, ein Parteiamt innehaben oder auch nicht. Ich kann aber als Nichtmitglied eine Partei unterstützen, dann bin ich parteiisch. So ist es mit der Bundesrepublik! Solange kein Bundeswehrsoldat auf ukrainischem Boden in Uniform und mit der Bundesflagge am Ärmel tätig ist, sind wir durch unsere Unterstützung, welcher Art auch immer, parteiisch. Das andere wäre dann die (orthodoxe) Neutralität – siehe Schweiz!

Kann man zu Putin eine gespaltene Ansicht haben? Dürfen die Medien zerbombte Städte und ermordete Menschen zeigen? Sollten nicht besser alle Staaten wegschauen, wenn Unrecht geschieht, so wie es von vielen praktiziert wird? Hätten wir uns bloß nicht eingemischt. Wir hätten unsere Panzer und Helme noch und das Gas wäre auch nicht so teuer. Auch die Kriegsgefahr wäre gebannt, zumindest für uns.

Wegschauen, ohne sich zu schämen und Unrecht zulassen ohne schlechtes Gewissen, scheint ja bei einigen ganz normal zu sein. Eine große Mehrheit unserer Volksvertreter und unsere Regierung handelt aber nicht so, sondern unterstützt die Opfer und benennt den Täter. Der Aggressor ist Putin. Zu Verhandlungen wird er dann bereit sein, wenn er einsieht, die Welt steht zusammen, um solche Barbarei zu stoppen.

Gerade, wenn (wie jetzt) ein neuer Kalter Krieg herrscht, wünscht man sich besonnene Politiker, die sich ihrem Gelöbnis, Schaden von Deutschland abzuhalten, bewusst sind. Bei unserer Außenministerin habe ich mittlerweile jegliche Hoffnung aufgegeben!

Am Anfang konnte man ja noch über einige rhetorische Aussagen müde lächeln... Aber dass wir jetzt „in einem Krieg mit Russland stehen“, lässt mich an ihrer Fähigkeit für dieses Amt (ver-)zweifeln. Ein Stellvertreter-, beziehungsweise Wirtschaftskrieg, und wir dabei? „Denk ich an Deutschland in der Nacht ...“ Aktueller denn je!