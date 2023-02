Zum Krieg gegen die Ukraine

Zum Thema Ukraine:

Stoppt den Krieg in der Ukraine! Wir brauchen eine Entspannungspolitik und keine Konfrontationspolitik. Dafür muss sich Kanzler Scholz mit anderen Verbündeten zusammensetzen. Verhandlungen über die Beendigung des Stellvertreterkrieges in der Ukraine müssen sofort in die Wege geleitet werden. Nie war die Gefahr eines atomar geführten dritten Weltkrieges so groß wie jetzt. Wir wollen nicht zum Spielball der Großmächte werden und müssen dagegenhalten. Wer sagt, wir brauchen eine Kriegswirtschaft, ist ein Freund der Rüstungskonzerne. Frieden kostet Mut! Krieg kostet unzählige Menschenleben.

Vorab eines – ich stehe für die Panzerlieferung an die Ukraine. Aber was mich in den letzten elf Monaten doch überrascht, ist der Fakt, dass die größten „Kriegstreiber“ hier mittlerweile diejenigen sind, die in den 80er/90er Jahren die Abschaffung der Bundeswehr und den Austritt aus der Nato forderten, die den unsäglichen Spruch „Soldaten sind Mörder“ fast salonfähig machten, die in den 80er Jahren gegen öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr waren (und somit auch ihre Geringschätzung für Soldaten zum Ausdruck brachten). Und dann sagt die grüne Außenministerin Baerbock von den so lange den Pazifismus hochhaltenden Grünen nun: „Deutsche Panzer helfen, Leben zu retten“ und spricht sich für massive Waffenlieferungen aus, die man jahrzehntelang auf Teufel komm raus einschränken wollte.

Also wie man mit der Historie der Grünen zu dem Satz gelangen kann – ist schon eine Glanzleistung. Eine größere Verbiegung des politischen Rückgrats ist mir in den vergangenen Jahrzehnten noch nicht vorgekommen – anständig wäre es, vielleicht einmal zuzugeben, dass man sich über Jahrzehnte geirrt hat. Da waren ja Helmut Kohl oder Helmut Schmidt größere Pazifisten als jeder Grüne.

Der Häuptling in Moskau ist ein alter, aber leider kein weiser Mann. Längst hätte er erkennen müssen, das sich das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen lässt, auch nicht mit totaler Gewalt! Schon ganz andere Anführer sind an so einer sinnlosen Mission gescheitert und haben zum Leidwesen ihres eigenen Volkes und anderen Völkern alles in Schutt und Asche gelegt. So mal eben einen materiellen sowie seelischen Trümmerhaufen hinterlassen! Nur einige Generationen später sind wir wieder an jenem heiklen Punkt angekommen, wo das Licht ganz schnell ausgehen kann und für tausende von Menschen ist es schon ausgegangen, aufgrund einer Person, die wohl offensichtlich Opfer ihrer eigenen pathologischen Wunsch Vorstellungen geworden ist.

Wir Deutsche hatten ja schon unseren „Heilsbringer“. Im Jahre 1991 wurde die Ukraine ein selbstständiger und souveräner Staat, der über sich national und international frei bestimmen darf. Mag sein, viele wollen das einfach nicht anerkennen oder können es aufgrund ihrer egozentrischen Persönlichkeit nicht. Wir haben ja auch keinen Kaiser mehr, wenngleich einige noch heute in einem selbst gemachten Kaiserreich leben und unsere Demokratie sowie Gesetzgebung auf das Schärfste ablehnen. Sie greifen sogar zu Waffen. Auch der Präsident Putin greift zu Waffen, allerdings persönlich nicht! Er hat ja seinen großen Tisch, der alleine ist schon eine Waffe! Fast schon lächerlich, wenn nicht alles in so einem ernsten Zusammenhang stünde. Mit Drohgebärden geht er und seine Gesellen verschwenderisch um. Es wird mit der Angst des mittlerweile ungeliebten Westens gespielt, wenngleich von dort viele Luxusgüter bezogen wurden und einiges jetzt vor Anker liegt.

Der Karren ist total verfahren und ich kann beim besten Willen keinen diplomatischen Weg erkennen. Warum sollte die Ukraine diesen auch gehen wollen? Und der Präsident von Russland wird bestimmt nicht seine Truppen abziehen, dann hätte er sein Gesicht absolut verloren, zudem steht ihm seine Persönlichkeit im Wege. Kommt mir alles so bekannt vor! Was bleibt, ist die Hoffnung auf einen Umsturz innerhalb der Bevölkerung oder innerhalb des Militärs. Wünsche darf man ja haben. Das Rad der Geschichte kann man nicht zurückdrehen, aber sie kann sich wiederholen, leider! Wir werden sehen.