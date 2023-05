Zum Kötz-Gastbeitrag

Zum Gastbeitrag von Michael Kötz „Mehr Demokratie wagen!“ vom 29. April:

Gratuliere Ihnen herzlich zu dem Gastbeitrag. Endlich jemand ohne ideologische Brillen; mit guter Treffsicherheit und geraden Sätzen. Wichtig ist nicht „wir werden“, „wir wollen“ und so weiter, sondern „wir haben“, „wir sind“. Weiter so und der „MM“ ist unschlagbar.

Das Bild wird klarer. Auf der einen Seite sehen wir eine grüne Blase mit einem selbstbezüglichen, eigennützlichen Zentrum. Ehrlicherweise müssen diese Verhältnisse Vetternwirtschaft genannt werden. Die Bestrebung dieses grünen Personals besteht darin, die Bevölkerung, ohne zu viel Widerstand, in ihre Blase einzuschließen. Auf der anderen Seite ist die Bevölkerung einer postmodernen Überempfindlichkeit ausgesetzt, die in viele Verbotssituationen mündet, wie zum Beispiel aktuell auch in Mannheim.

Die betroffenen Bürger sind in diesen Szenarien nur Störfaktor und werden mit einem Netz von nicht verständlich nachvollziehbaren, ideologisch gefärbten, Informationen ruhig gestellt. Mit dem nahezu totalen Ausfall der bürgerlichen Post-Merkelpartei als Opposition wächst die Gefahr eines selbstverschuldeten Ausgangs aus unserer Demokratie.

Die erfreulicherweise vom „Mannheimer Morgen“ veröffentlichte Meinung von Herrn Kötz ist eine kritische Gegenstimme, die es in der schweigenden Menge durchaus reichlich gibt. Das wird in einem nicht optimalen medialen Umfeld leider nicht deutlich. Der offene Dialog muss wieder normal werden, um so der Einengung der Meinungsvielfalt entgegenzuwirken und auch den Verzerrungen im Internet etwas entgegensetzen zu können.

Die Grünen, einst als eine Partei der Transparenz angetreten, müssen an ihre ursprünglichen Forderungen erinnert werden, aber auch daran, dass „Staatsknete“ vom Bürger erst erarbeitet werden muss und nicht dazu dienen kann, ihre Blase zu stärken.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3M0wuZr