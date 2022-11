Zum klimaneutralen Mannheim

Zum Artikel „Holpriger Weg zum Klimaschutz“ vom 27. Oktober:

Stefanie Ball hat recht, wenn sie Überzeugen als oberstes Ziel definiert. Überzeugen und mitnehmen lassen sich Menschen aber nur, wenn das Ziel einen Nutzen beinhaltet. Rationales menschliches Handeln folgt aus meiner Erfahrung bewusst oder unbewusst dem Ergebnis eines Vergleiches von Aufwand und Nutzen. Je konkreter und bewertbarer der Nutzen, umso eher handelt der Mensch, wenn der Aufwand geringer ist.

Der Nutzen einer klimaneutralen Stadt Mannheim 2030 ist für mich abstrakt und nicht messbar, also kann ich jeden verstehen, der dafür freiwillig keine oder vielleicht symbolische Maßnahmen ergreift. Bürgerwohlparameter – und das sollte das Leitbild gewählter kommunaler Bürgervertreter sein – sind für mich zum Beispiel: effiziente Stadtverwaltung mit Bürgernähe, angemessene Kommunalabgaben, gute Infrastruktur, Mobilitätskonzepte für alle Bürger, geringe Kriminalitätsrate mit hoher Aufklärungsquote, niedrige Sozialhilfequote, geringe Arbeitslosigkeit, viele Freizeit- und Kulturangebote, gute Kitaquote, gute PISA-Ergebnissse, und so weiter. Wenn in diesen Feldern die Stadt ein Ziel bis meinetwegen 2030 ausgegeben hätte (zum Beispiel Top Ten deutscher Großstädte), würden passende Maßnahmen ihre Unterstützer finden. Und zwar freiwillig. Ohne Zwang.

Den braucht man für Ziele, die keinen erkennbaren Nutzen haben oder für die ein Aufwand erforderlich ist, der den Nutzen übersteigt. Wenn eine kommunale Bürgermeisterin die größte Herausforderung Mannheims in der Klimaneutralität sieht (Zitat am Ende des Artikels) wird sie mich nicht mitnehmen. Weil der konkrete Aufwand nur einen abstrakten Nutzen (wenn überhaupt, die Bedeutung Mannheims auf das Erdklima erachte ich als unbedeutend) hat. Und das sagt mein Unterbewusstsein!

Frau Ball hat in ihrem Kommentar zu Recht auf die Mängel des ambitionierten Klimaschutzplans der Stadtspitze hingewiesen, nämlich mangelnde Kommunikation mit den Bürgern über einzelne Projekte, statt Anhäufung von Schlagwörtern in Sonntagsreden (letzteres die Einschätzung des Unterzeichners). Die Umsetzung von Vorgaben, die in einem kleinen Kreis von Mitbürgern „erarbeitet“ wurden, ist einfacher im parteipolitisch hörigen Gemeinderat durchzubringen als auf breiter Argumentationsbasis beruhende unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen.

Dieser grundsätzliche Mangel führt zur im Dezember 2021 eingeführten neuen Kreislaufwirtschafts- und Gebührensatzung. Als Hauseigentümer erfuhr man davon in einem am 25. Oktober 2022 erhaltenen Brief des Stadtraumservice, dass spätestens ab 21. November 2022 die seit vielen Jahren übliche Leerung von Mülltonnen aus Höfen, über Treppen etc. im Interesse der Beschäftigten abgeschafft werde. Nach Rückfrage erhält man die lapidare Antwort, man könne ja einen Hausmeisterdienst beauftragen oder selbst Hand anlegen.

Natürlich ist die Gesundheit der Beschäftigten ein zutreffendes Anliegen der Verwaltung; als einzige Alternative der Verweis auf Hausmeisterdienste – mit erheblichen zusätzlichen Kosten – oder selbst machen, ist mir zu billig und zu wenig durchdacht, nach dem Motto, der grundsätzlich habgierige Hauseigentümer kann die Kosten auf die Mieter umlegen. Eine breite öffentliche Diskussion hätte vielleicht das eine oder andere Gemeinderatsmitglied nachdenklich werden lassen, wobei ich allerdings bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen gewisse Zweifel habe. Dies ist jedoch in keinem Fall ein Argument für die geübte Praxis.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3FCJMZ7