Zum geplanten Verkauf von St. Hildegard

Natürlich werden die Katholiken immer weniger. Und natürlich kann die Seelsorgeeinheit (SSE), zu der St. Hildegard gehört, nicht auf Dauer sechs Kirchen unterhalten. Wozu auch? Aber wenn, was schon absehbar ist, in fünf oder spätestens zehn Jahren nur noch eine oder zwei Kirchen in der Seelsorgeeinheit betrieben werden können, dann wäre es doch sinnvoll, nicht nur die zentralste, sondern auch die größte Kirche der SSE zu behalten, die zudem die einzige barrierefreie ist. Und die einzige, die noch Zulauf hat sowieso. Denn St. Hildegard ist die eine Gemeinde innerhalb der SSE, die noch wächst. Seriösen Berechnungen zufolge ziehen in den nächsten Jahren bis zu 2000 Katholiken in den neuen Stadtteil, der direkt an das Kirchengelände grenzt. Die Kirche kann und soll nach der Stadtplanung sogar der Mittelpunkt des neuen Viertels Spinelli/Käfertal-Süd sein. Deshalb wäre ein schneller Verkauf an die Caritas, nur weil die jetzt gerade mal Räumlichkeiten braucht, die es woanders zuhauf gibt, nicht nur ungeschickt, sondern schlicht gegen jeden gesunden Menschenverstand.

Ein Rückzug aus einer wachsenden Gemeinschaft dient niemandem und schwächt die ganze katholische Kirche in Mannheim. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten – keiner wird auf Dauer auf „seiner“ Kirche bestehen können, das wissen alle Katholiken. Aber eine Entscheidung darüber muss dann auf Basis eines sinnvollen Gesamtkonzeptes fallen, das alle Kirchengebäude der SSE in den Blick nimmt. Ein schneller gelegenheitsgetriebener Verkauf von St. Hildegard, nur, damit schon mal eine Kirche weg ist, macht eine solche gemeinsame Lösung aber schon unmöglich.