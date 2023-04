Zum Gemeinschaftsacker

Zum Artikel „Kampf um den Gemeinschaftsacker“ vom 29. März:

Es würde mich interessieren, auf welche Studie sich die Aussage stützt. Wahrscheinlich von einem Wohnungsbauverband oder einer Immobilienfirma. Was wurde in den letzten Jahren alles platt gemacht, um ungewollte Projekte zu entfernen.

Es ist bekannt, dass sich bei diesem urbanen Gardening die Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren vermehrt, in der Stückzahl und den Arten. Es ist bekannt, dass die Temperaturen um und natürlich auch innerhalb dieser Zonen, kühlende Wirkung haben. Es ist bekannt, dass bei solchen Feldgärten keine Pestizide benutzt werden – kann das ein Landwirt auch? Und es ist bekannt, dass dadurch ein Gemeinschaftsgefüge entsteht.

Mehr zum Thema Abschied Schauspielerin, Sängerin, Urkölnerin - Lotti Krekel ist tot Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview Bürgermeister König sieht Fortschritte in Edingen-Neckarhausen Mehr erfahren

Warum habe ich in den letzten Jahren nur das Gefühl, dass in dieser Stadt gegen den Bürger gearbeitet wird? Manipuliert und ausgequetscht wie eine Zitrone. Und die Gemeinschaftsäcker, liebe Verantwortlichen der Stadt Mannheim, werden in Paris (eine Stadt in Frankreich) Stück für Stück den Bürgern wieder zurückgegeben, um sie privat von ihren Bürgern bewirtschaften zu lassen. Und hier läuft man rückwärts.

Aber es ist natürlich verständlich, dass Mannheim – die Großstadt der Metropolregion – sich nicht mit einer profanen Stadt in Frankreich vergleichen muss. Sollten Sie weitere Studien zwecks Temperatur und Artenvielfalt benötigen, gehen Sie in den nächsten Kleingartenverein, dort kann Ihnen jeder Fachberater einen zweistündigen Vortrag über dieses Thema halten.

Wenn ich diesen Artikel lese, da platzt mir fast der Kragen wegen dieser bürokratischen Sturheit der Stadtverwaltung. Entscheidend: Die Mikrolandwirte haben keine Absicht, mit ihrer Ernte Gewinn zu erzielen!? Unverschämt, weil offenbar zu der Zeit, als der Acker von der Stadt an den Verein verpachtet wurde, kein Grund erkannt wurde, dies nicht zu tun. Also nach der Logik der Stadt: eigenes Versagen. Auch kann ein Flächennutzungsplan geändert werden – wenn es sinnvoll ist.

Da bleibt mir die Spucke weg: Bürger bauen Gemüse ökologisch an zum Eigenverbrauch und das muss unterbunden werden in einer Zeit und in einer Stadt, die sich gerne bei jeder Gelegenheit als ökologisch vorbildlich darstellt. Dreist: „Kein Anspruch auf Förderung“. Förderung? Der Verein musste eine Pacht zahlen, nach seiner Erklärung zehnfach höher als für Landwirtschaft. Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt: Die Mikrolandwirte würden die Natur zerstören und die Artenvielfalt schädigen. Irrsinn! Ein konventionell bewirtschafteter Rübenacker fördert demnach die Artenvielfalt? Und so weiter.

Da passt ins Bild, was Thorsten Langscheid beschreibt in seinem Kommentar „Vorrang fürs Fahrrad“ im „MM“ vom 30. April zu dem Knick im Radschnellweg im Neckarplatt. Mir geht es dabei vor allem um den dritten und vierten Absatz: „Sei es am Luisenring, in der Augustaanlage, der Bismarckstraße und an vielen anderen Stellen in der Stadt: Die großen Summen beim Bau von Fahrradspuren kommen zumeist dem Autoverkehr zugute, weil mit den Millionenbeträgen (…) Fahrbahnen saniert und Parkplätze neu angelegt werden.“

Für mich war es schon lange ein Rätsel und ein Ärgernis, dass enorme Beträge nötig sind, um eine Markierung für Fahrradspuren und ein paar Schilder anzubringen wie zum Beispiel für die rund 400 Meter Radstraße in der Bismarckstraße. Was natürlich heißt, dass der Ausbau der Radwege in der Stadt nur im Schneckentempo weitergeht. Was mich nach dieser Information über die Maßen ärgert: Wie bei dem Feudenheimer Gemeinschaftsacker tut die Stadt so, als sei sie Vorreiter, ökologisch bestens aufgestellt, wenn man die enormen Summen aufzählen kann, die angeblich für Förderung des Radverkehrs aufgebracht werden – und in Wahrheit nur dem Gebrauch des Autos dienen. Also sich darstellen als eine führende Stadt in Bezug auf Ökologie – Fassade, und wenig dahinter.

Als Seckenheimer ist das für mich nicht erstaunlich. Da hat sich schon gezeigt, dass der Radverkehr für die Stadtverwaltung keine Herzenssache ist: Bei der Neugestaltung der Hauptstraße wurde der Radverkehr schlicht vergessen oder, noch schlimmer, bewusst ignoriert, denn man muss sich zwischen den Fahrradschienen fortbewegen, was schon einige schmerzlich zu spüren bekamen.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3U5VP6j