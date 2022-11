Zum Fahrlachtunnel

Zum Interview „Da ist sicherlich etwas schiefgelaufen“ vom 12. November:

Das von den „MM“-Redakteuren Koch und Schmidhuber geführte Interview mit den Verantwortlichen für den Fahrlachtunnel, Herrn Hofen-Stein und Herrn Stork, war sehr aufschlussreich. Der Versuch des „MM“, nach einem Jahr die Hintergründe der überstürzten, fast schon panikartigen Schließung des Fahrlachtunnels aufzuarbeiten, war überfällig, die Antworten der Verantwortlichen von gerade grotesker Arroganz.

Die Schließung des Tunnels hat eine ganze Region in ein Verkehrschaos mit nervtötenden Staus gestürzt und tausende von Autofahrern viel Geld und Zeit gekostet. Überraschend: Die Leiterin des V. Dezernats der Mannheimer Stadtverwaltung und damit zuständig für den Fahrlachtunnel, Frau Pretzell, gab zu Protokoll, es gebe keine Staus. Noch überraschender: Auch die nachgeordneten Herren Hofen-Stein und Stork können aus eigener Beobachtung keine Staus erkennen.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel OB-Wahl Heidelberg Eckart Würzner hat noch tausend Ideen für Heidelberg Mehr erfahren

Man folgt damit der vorgegebenen Richtlinie der Kommunikationsgeheimwaffe der Mannheimer Stadtverwaltung, Herrn Ittemann, der beim Blick aus dem Fenster in E 5 absolut nichts Ungewöhnliches zu erkennen vermag. Man reibt sich die Augen ob solcher Aussagen und wagt sich kaum mehr zu fragen, wer letztendlich die Richtlinie von 2006 betreffend derartiger Bauwerke erhalten und nicht kommuniziert hat. Wir werden diesen Namen nie erfahren. Die Verwaltung der Stadt Mannheim muss ein Kosmos für sich sein – wohl dem, deren Sonne auf ihn strahlt. Monnem halt.

Der Projektleiter für den Fahrlachtunnel verwies hinsichtlich der Frage, wie es zu der abrupten Schließung des Fahrlachtunnels im Sommer 2021 gekommen ist, auf den Verantwortungsbereich zweier Dienststellen für den Tunnel. Als besorgter Bürger hätte ich schon erwartet, dass die Stadt Mannheim ein funktionierendes Risikomanagementsystem (RMS) eingerichtet hat: Wo liegt kritische Infrastruktur vor? Welche Vorgaben sind für diese Infrastruktur zu beachten? Sind die Kompetenzen für die Einhaltung der Vorgaben eindeutig und sachgerecht geregelt? Wird überprüft und dokumentiert, ob tatsächlich entsprechend dem RMS verfahren wird?

Der Umstand, dass die Stadt den Tunnelbau in Auftrag gegeben hat und ihn nicht durchgeführt hat, ändert an der Verantwortung der Stadt Mannheim für das RMS in Zusammenhang mit dem Tunnel nichts: Es handelt sich um einen Tunnel im Verantwortungsbereich der Stadt Mannheim. Im Übrigen ist ein RMS nicht nur einmal einzurichten, sondern fortlaufend auf seine Angemessenheit zu überprüfen. Also eine Aufgabe, die sich nicht nur beim Bau des Tunnels (1994) und dem Erlass der Tunnelrichtlinie (2006) stellte.

Die Frage, ob individuelles Versagen einzelner Personen vorliegt, ist für mich vor allem eine Nebelkerze. Viel interessanter ist für mich die Frage nach dem RMS der Stadt Mannheim. Von daher hätten die Interviewer ruhig nach einem Organisationsversagen bei der Stadt Mannheim fragen können. Abgesehen davon: Die Stadt Mannheim darf sich zu ihrem Dusel beglückwünschen, dass es zu keinen Verletzten oder Toten infolge der verschleppten Ertüchtigung des Fahrlachtunnels gekommen ist.

Die Nutzer anderer Infrastruktur müssen derweil hoffen, dass die Stadt Mannheim ihre Aufgaben dort besser wahrnimmt oder dass die Stadt Mannheim auch dort Dusel hat. Für mich ist jedenfalls beim Fahrlachtunnel mehr „schiefgelaufen“ als die teilweise Einbetonierung von Kabeln im Tunnel.

Was an diesem Interview vor allem auffällt, ist, dass die Betroffenheit der Anwohner der Neckarauer Straße durch erhöhte Lärm- und Abgasbelastung als Folge der Schließung des Fahrlachtunnels seit nunmehr einem Jahr keine einzige Frage wert ist. Während die Betroffenheit der Autofahrer mit Hinweis auf die Aussage von Bürgermeisterin Pretzell, dass die Sperrung des Tunnels kein Verkehrschaos verursacht hätte, noch thematisiert wird, bleibt die Betroffenheit der Anwohner durch den stark gestiegenen Pkw-Durchgangs- und vor allem dem Schwerlastverkehr seit der Tunnelschließung völlig außen vor. Keine Frage nach Luft- und Lärmmessungen!

Aber wären nicht gerade diese für eine grüne Umweltbürgermeisterin ein Thema? In der ohnehin schon lärm- und abgasgeplagten Neckarauer Straße wohnen vor allem ärmere Menschen, die sich ein Wohnen in teureren Wohnquartieren nicht leisten können. Angesichts der Gleichgültigkeit gegenüber den Interessen der dortigen Anwohner beim sicherlich komplexen Thema „Fahrlachtunnel“ bleibt die bittere Erkenntnis, dass ärmere und schwächere Menschen ungleich stärker von Umweltbelastungen betroffen sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. Weil von ihnen weniger Widerstand zu erwarten ist als von anderen, bleiben sie meist außen vor!

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3AlYdxb