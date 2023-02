Zum Erdbeben in der Türkei und Syrien

Zum Thema Erdbebenkatastrophe:

Die in ihrem Umfang schreckliche Katastrophe in der Türkei und Syrien hat eine große Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, nicht nur europaweit. Und was macht Erdogan? Lässt sich am dritten Tag mal sehen und redet sein Versagen wie üblich schön.

100 000 Helfer und Helferinnen sind im Einsatz, und Erdogan bemäntelt sein Totalversagen. Seine Partei AKP ist da auch nicht besser. Angeblich sei nun alles unter Kontrolle. Wäre es nicht eine große Geste von ihm gewesen, seinen 1000 Zimmer umfassenden Palast zur Verfügung zu stellen, um besonders Müttern mit ihren Kindern eine sichere Unterkunft zur Verfügung zu stellen? Da würden doch tausende Betroffene reinpassen. Er könnte Ferienanlagen und Hotels anmieten, um weiteren Menschen in lebensbedrohlicher Situation und Not zu helfen.

Ohne emotionale Intelligenz

Mehr zum Thema Erdbeben Wenn Gegner zu Helfern werden Mehr erfahren Erdbeben Ein Land im Schock - Bangen und Flehen in der Türkei Mehr erfahren

Aber Autokraten und so auch Erdogan leben wohl per se ohne emotionale Intelligenz. Es bleibt die Hoffnung, dass dieses schreckliche Erdbeben zu einem Erdbeben für Erdogan und seine AKP wird und die WählerInnen sie in den politischen Abgrund stürzen lassen.

Heute wird von mehr als 21 000 Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien berichtet, und es ist offensichtlich, dass es noch viel mehr werden. Und bei uns werden Fasnachtsumzüge geplant. Unfassbar!