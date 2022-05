Zum Einsatz auf dem Marktplatz

Zum Thema Polizeieinsatz:

Nur ein Schelm, der Böses dabei denkt: „Mannheimer“ Polizisten schlagen auf einen Mann ein, der daraufhin stirbt. Ein „Mannheimer“ Staatsanwalt, der oft mit der „Mannheimer“ Polizei zusammenarbeiten muss, übernimmt die Aufarbeitung der Tat. „Mannheimer“ Polizisten ermitteln gegen ihre eigenen „Mannheimer“ Kollegen, mit dem man vielleicht zusammen Sport treibt, vielleicht auch auf der gleichen Polizeischule war, vielleicht sogar mal gemeinsam Dienst schob. Ein „Mannheimer“ Polizeipräsident erklärt nun auch noch die lückenlose Aufklärung.

Da ist mir zuviel „Mannheim“ bei der Aufklärung. Ich befürchte, der „Mannheimer“ Teppich ist schon hochgehoben, damit vieles unter den „Mannheimer Teppich“ gekehrt wird.

„Guten Tag, Personenkontrolle, darf ich bitte Ihren Ausweis sehen?“„Nein, ich habe keine Lust.“ „Gut, ich habe verstanden. Dann bedanke ich mich für Ihre Freundlichkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“ Sollte so eine Polizeikontrolle ablaufen? So traurig dieser Todesfall ist, so ist er meiner Meinung nach, als Folge des Widerstandes anzusehen. Ich selbst hatte noch nie Probleme bei einer Kontrolle, da ich den Anweisungen des Beamten Folge leistete.

In amerikanischen Filmen wird immer mal gezeigt, wie das zu gehen hat. Hände am Lenkrad lassen und auf Anweisungen warten. Beim Aussteigen kann es nötig sein, sich bäuchlings auf den Boden oder die Hände auf das Autodach zu legen. Oder grundsätzlich den Anweisungen zu folgen und nicht erst über die Sinnhaftigkeit zu diskutieren. Solche einfachen und klaren Regeln, die jeder verinnerlichen sollte, wünsche ich mir für Deutschland ebenfalls. Dies dient dem Schutz und der Sicherheit beider Seiten.

Der tragische Tod eines wohl psychisch kranken Menschen, der, wie man inzwischen erfahren konnte, durchaus auch für seine Mitbürger hätte gefährlich werden können, ist wieder mal ein gefundenes Fressen für linksgrüne Ideologen sowie einen nicht gerade geringen Anteil in Mannheim lebender ausländischer Personen, die Polizei und den deutschen Staat zu beschimpfen, abzulehnen und zu diskreditieren. Ansonsten nehmen diese Herrschaften jedoch sehr gerne von eben diesem deutschen Staat finanzielle und materielle Hilfe entgegen.

Unsere Polizei hält Tag für Tag im wahrsten Sinne des Wortes für die Bürger den Kopf hin. Wenn man sich vor Augen hält, mit welchen Menschen sie sich immer wieder auseinandersetzen muss, so wäre es angebracht, der Polizei mehr Respekt entgegenzubringen und sie vor allen Dingen zu unterstützen. Dies sollten sich auch unsere Politiker mal hinter die Ohren schreiben. Es ist ein Skandal, wenn die aus Mannheim stammende linke Bundestagsabgeordnete, Gökay Akbulut, sich unmittelbar nach dem Geschehen dahingehend in einem Fernsehinterview äußert, dass der Mann durch massive Polizeigewalt zu Tode gekommen ist. Diese Aussage hätte umgehend eine Anzeige wegen Verleumdung nach sich ziehen müssen.

Ich stehe jedenfalls voll hinter unserer Exekutive und habe absolutes Verständnis dafür, wenn sie sich in schwierigen Situationen zu ihrem eigenen Schutz zur Wehr setzt.