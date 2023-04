Zum Buga-Ballett

Zum Artikel „Diese Änderungen wurden vereinbart“ vom 19. April:

Wenn ich auf etwas gerne verzichte, dann ist das der Besuch einer weltverbessernden Bundesgartenschau. Ich komme gerade aus Macao zurück mit chinesischen Gondolieri, mit chinesischen Lederhosen beim Schuhplattler und chinesischen Cowboys. Die Weltstadt Mannheim würde das verbieten, was die weltweiten Gäste in Fernost dort wiederum überhaupt nicht verstehen. Von welcher irrelevanten Minderheit lassen Sie sich hier leiten? Meinen Sie nicht, dass sich die Stadt und ihre politischen Exponenten lächerlich machen? Ein Fall für Dieter Nuhr und wenig schmeichelhaft für Ihre Stadt.

Dass unter dem Druck der Eröffnung der Buga einzelne Mitarbeiter mit ihren Äußerungen auch mal kräftig daneben liegen können, ist möglich. Was mich erschreckt, ist, dass das Ganze nicht mit einer Entschuldigung der Buga-Geschäftsführung aus der Welt geschafft wurde. Nein, im Gegenteil, es wird ein Diskussionsforum eingerichtet, um über die Gestaltung der Kostüme der Senioren - Tanzgruppe zu richten. Der Migrationsbeirat, der sich als „Mannheimer Sittenpolizei“ aufspielt, sollte darüber nachdenken, ob nicht gerade eine friedliche Reise um die Welt im besten Sinne landestypische Merkmale der Bewohner benutzt, um die Vielfalt der Welt zu beleuchten. Das als kulturelle Aneignung zu bezeichnen, ist mindestens lächerlich. Ich werde in jedem Fall eine Veranstaltung, bei der Mitbürger in einer solchen Weise gegängelt werden, nicht besuchen.

Leider kein verspäteter April-Scherz: Seniorinnen, die seit Jahrzehnten mit dem AWO-Ballett für Unterhaltung und viel Freude bei Veranstaltungen sorgen, haben für die Buga eine phantasievolle Show einstudiert und mit viel Fleiß tolle Kostüme und Trachten angefertigt. Und nun werden sie von den Veranstaltern der Buga unter Verdacht gestellt, sich dabei kulturelle und religiöse Stereotype angeeignet zu haben. Das ist absolut lächerlich. Zu einer getanzten Weltreise gehören auch die notwendigen Outfits, die die Vielfalt und Schönheit der Welt widerspiegeln. Ganz einfach.

Eine Steigerung geht immer. Was wird man uns in Zukunft noch alles verbieten? Ich befürchte als Nächstes sind der Wiener Walzer oder der Tango unerwünscht. Karneval mit Kostümen sowieso. Ist Männer-Ballett im Karneval sexistische Aneignung? Anregung zur „Weltreise mit Traumschiff“ – geht gar nicht – zu umweltschädlich. Allerdings dürften in Zukunft Japaner in Tokio auch kein Oktoberfest mehr feiern. Mein Fazit: Ich möchte nicht ständig belehrt werden. Und ich lasse mir die Lebensfreude nicht durch Besserwisser, Besserwisserinnen oder Besserwissende nehmen!

Wie lange wollen wir unbelehrbaren alten Deutschen noch die Gängelungen einer ideologisch besserwisserischen verschwindend kleinen Minderheit gefallen lassen? Was sind kulturelle Aneignungen? Ist z.B. das Erlernen einer Fremdsprache dann nicht auch eine kulturelle Aneignung? Was ist mit dunkelhäutigen Menschen, die das Münchener Oktoberfest in Dirndl und Lederhose besuchen – Ausschluss? Sind Erfindungen von alten weißen Menschen für z.B. Afrikaner jetzt tabu, weil sie ja unsere kulturellen Errungenschaften nutzen? Protestieren diese Welterzieher wenn dunkelhäutige Menschen aus Kultur, Sport und Gesellschaft ihre Haare glätten und blondieren? Aber wehe, ein Bleichgesicht erlaubt sich, Rastalocken zu tragen! Liebe AWO-Seniorinnen, gehen Sie hier unbedingt keinen Kompromiss ein. Und wem solche Debatten nützen, erschließt sich jedem intelligenten und vernünftigen Menschen.

Was waren wir beeindruckt von der Buga-Eröffnung und was da alles entstanden ist und geschafft wurde. Leider haben nun ausgerechnet die Buga-Macher selbst für einen Eklat gesorgt und der Buga einen großen Image-Schaden beschert. Ausgerechnet das AWO-Ballett einer „kulturellen Aneignung“, gar „Ausschlachtung“ zu bezichtigen ist doch der Bringer für einen bundesweiten Aufschrei. Das bringt mehr Schlagzeilen als der gesamte Werbeetat der Buga! Nur leider in die falsche Richtung. Die Begründung durch die Buga-Sprecherin führt das auch noch dahingehend aus, dass wir Mexikaner mit Sombrerohut nicht auf der Buga sehen wollen und man hat sich jetzt auch dahingehend geeinigt, dass das nicht sein darf.

Was heißt denn hier „wir“? Das ist doch pure Zensur. Haben die Besucher denn nicht die persönliche Freiheit, sich den Tanz der AWO anzuschauen oder eben auch nicht? Glauben die Veranstalter, sich mit erhobenem Zeigefinger einmischen zu müssen, weil die Besucher das nicht richtig einordnen können? Hier werden Maßstäbe für Veranstaltungen auf der Buga festgeschrieben, die in die künstlerische Freiheit der Künstler und die Entscheidungsfreiheit der mündigen Besucher eingreifen. Man hat sich jetzt sehr beeilt, die Sache wieder einzufangen. Allerdings mit einer akademisch gestelzten Erklärung. Blamiert hat man sich in jedem Fall.

Es ist was Unvorstellbares passiert. Auf der Buga23 wollte die Seniorengruppe der AWO eine Weltreise mit entsprechenden Kostümen wie asiatisch und mexikanisch vorführen. Vor Jahren wär das noch möglich gewesen und niemand hätte sich daran gestört, aber damals war Deutschland noch ein freiheitliches, tolerantes Land. Nur wer sich „politisch korrekt“ verhält und sich woke gibt und in dem lauten Minderheiten Strom mitschwimmt, kann noch seine Meinung sagen.

Der Tanzgruppe wird vorgeworfen gegen interkulturelle Sensibilität und kulturelle und religiöse Klischees zu verstoßen. Allein schon diese Wortwahl sagt schon alles aus. Man hat sich nun auf einen Kompromiss geeinigt, was eigentlich eine Erpressung ist. Vor was haben eigentlich die Buga-Verantwortlichen Angst? Das irgendein Grüner kritisiert, dass die Tanzgruppe etwas tut, was der Mehrheit gefällt? Es wäre schön, wenn einige Besucher an der Veranstaltung mit Sombreros auf dem Kopf kommen würden. Oder wird ihnen dann der Eintritt verwehrt wegen kulturellen Aneignung?

Ich möchte mich hier auch mal auslassen. Über Sinn und Unsinn. Über Wahnsinn und über Blödsinn. Sinn in unserer heutigen Zeit ist Leben in unterschiedlichen Facetten, Unsinn sind die Diskussionen der unterschiedlichen Facetten. Wahnsinn ist der Einsatz, wie hier beschrieben, der unermüdliche Willen für die Senioren zu trainieren, und Blödsinn ist es, dies an Kostümen festzumachen, ob man jemanden diskriminiert. Der Wahnsinn der Damen ist auf jeden Fall positiv zu bewerten, denn ich bin auch Mitglied einer Frauentanzgruppe in Mannheim und finde mich gerade in lächerlichen Diskussion wieder.

Es kann doch in einer sogenannten „freien“ Gesellschaft nicht ernsthaft über Religion und Tradition diskutiert werden. Wir, bestehend aus derzeit elf Tänzerinnen zwischen 22 Jahren und 60 Jahren, wir tanzen in Seniorenheimen und auf Faschingsveranstaltungen in der Metropolregion und möchten dem AWO-Ballett den Rücken stärken und den Respekt zollen, den es verdient hat. Wir als Tanzgruppe sehen das auch noch mit anderen Augen, denn wenn man weiß, welcher Aufwand dahinter steckt, solch einen Auftritt vorzubereiten, und vielleicht nur für einen Auftritt, der vielleicht acht Minuten dauert, dann ist eine solche Aussage wie ein Eimer Eiswürfel, den man über den Kopf geschüttet bekommt. Nicht nur das Training auch der Aufwand mit den Kostümen und den Requisiten darf man auf keinen Fall unterschätzen. Mädels, auch wenn es einen Teilerfolg gibt, wir stehen zu euch, kämpft weiter.

Das Tragen von Lederhosen außerhalb Bayerns sollte strikt verboten werden. Diese kulturelle Aneignung ist einfach unerträglich.

Interessant wäre es, was der Migrationsrat auf diese Fragen Antwort: Darf ein Afrikaner Walzer tanzen? Darf ein Japaner Wagner hören? Darf ein Mexikaner Weißwurst essen?

Das nun als Kompromiss verkaufte Ergebnis des Gezerres um den Auftritt der Seniorinnentruppe zeigt die Absurdität der ganzen Angelegenheit. Da hat wohl ein übereifriger Mitarbeiter der Buga im vorauseilenden Gehorsam einen möglichen Ansatz für möglichen Rassismus gewittert und war eiligst bemüht, hier mit aller Härte durchzugreifen. Mit der weiten medialen Aufmerksamkeit wurde nicht gerechnet. Die Damen des AWO-Balletts blieben hart und haben gleichzeitig mit den kleinen Zugeständnissen Größe gezeigt. Dafür meine Gratulation.

Ich sehe den Beitrag der Damen als Hommage an die verschiedenen Kulturen. Aber vielleicht erfahre ich ja die nächsten Tage noch, was an einem Sombrero so schlimm ist. Ich finde ihn bei Sonne sehr praktisch.

Wie krank kann denn unsere Gesellschaft noch werden? Und unseren in der Welt reisenden OB juckt das alles nach der Devise nicht: „Genießen wir doch unsere letzten Diensttage auf Kosten des Steuerzahlers“. Es sind ja nur die Buga-Organisatoren, die Mannheims Ruf nach dem heutigen üblichen Motto: „Gängeln, bevormunden, verbieten“, ruinieren. Es wird wirklich Zeit für einen Wechsel in der Führungsetage unserer Stadt. Hauptsache, die Regenbogenfahne weht am Rathaus. Dass die Abendnachrichten sich diesbezüglich über Mannheim lustig machen, geht Herrn Kurz wohl am Allerwertesten vorbei! Aber diese politische Einstellung entspricht ja bedauerlicherweise inzwischen dem Zeitgeist.

Beim Lesen des Artikels zur Ablehnung von Kostümen des AWO-Balletts durch Mitarbeiterinnen der Buga-Gesellschaft dachte ich zuerst an einen Aprilscherz. Mit Blick auf das Datum der Zeitung wurde mir klar, dass diese mit kultureller Aneignung begründete Ablehnung ernst gemeint sei. Gemäß Wikipedia wird als kulturelle Aneignung die Übernahme von Kulturelementen durch Träger einer anderen Kultur bezeichnet. Dabei würden die übernommenen Bestandteile zur Ware gemacht. Die getätigte Ablehnung zeugt von einer zunehmenden Engstirnigkeit in der Gesellschaft, die hoffentlich keine Schule macht. Sonst wäre auch z.B. das Tragen von Dirndl und Lederhosen oder Baskenmützen als kulturelle Aneignung anzusehen, die in der Buga2023 unerwünscht ist. Vermutlich tragen die kritisierenden Mitarbeiterinnen der Buga-Gesellschaft auch keine Jeans, die als Arbeitshosen im Westen der USA im 19. Jahrhundert erstmals hergestellt wurden und erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa, also in eine gegenüber dem Ursprungsland andere Kultur kamen und hier zur Ware gemacht wurden.

Ich vermisse bislang eine klare Distanzierung zumindest der städtischen Vertreter des Aufsichtsrats der Buga, (Herr OB Kurz, Frau Bürgermeisterin Pretzell und mehrere Mitglieder des Gemeinderats) von dieser aus meiner Sicht intoleranten und inakzeptablen Vorgehensweise einiger Buga-Mitarbeiterinnen.

Der nun getroffene Kompromiss ist lächerlich. Mexikaner als Menschen mit Sombrerohut sind laut Mitteilung der Sprecherin der Buga klischeebehaftet, lässt man ihn weg, ist alles in Ordnung. Tatsächlich ist aber der Sombrero bei mexikanischen Landarbeitern mindestens genauso häufig zu sehen wie das Dirndl im alpenländischen Tourismus. Mit der Logik der Buga ist somit auch das jährliche Oktoberfest am Maimarktgelände mit den vielfältigen Attributen einer in Baden und der Pfalz in keiner Weise heimischen Kultur „als kulturelle Stereotype, die zur Unterhaltung ausgeschlachtet wird“ anzusehen.

Die Vertreter der Stadt sollten – wenn sie sich der Buga-Meinung anschließen – überlegen, ob sie für etwaige Operninszenierungen wie Carmen, Entführung aus dem Serail oder Madame Butterfly, dem der Stadt unterstellten NTM ein Regelwerk vorlegen sollen, um ähnliche Fehlgriffe bei den Garderoben zu verhindern. Im Übrigen sehe ich im Verhalten der Buga-Verwaltung gegenüber den AWO-Damen keine ausreichende Achtung gegenüber Mitmenschen, die sich ohne eine Vergütung für das Gelingen dieser besonderen und nicht alltäglichen Veranstaltung engagieren.

Schade, dass die AWO-Tänzerinnen den Kompromiss eingegangen sind.

Aber wenn laut Buga-Gesellschaft schon ein Sombrero ein dumpfes Klischee ist … Meiner Meinung nach wirklich engstirnig! Bald wird Herr Söder das Tragen von Lederhose und Dirndl für Nicht-Bajuwaren verbieten. Kulturelle Aneignung! Ob der dunkelhäutige Sänger Billy Mo (manche Ältere kennen ihn noch) sich damals Gedanken machte, als er sang: „Ich kauf‘ mir lieber einen Tirolerhut“?

Auch wenn die Buga-Gesellschaft bei der offenen Zensur unter dem öffentlichen Druck zurückgerudert ist, bleibt für den liberalen Bürger ein sehr fahler Nachgeschmack. Es ist nämlich in einer liberal-demokratischen Gesellschaft in keiner Weise hinzunehmen, dass man sich in der Öffentlichkeit bei jeder Handlung Gedanken über irgendwelche eventuelle Opfergruppen machen soll. Der Gedanke, dass sich Mexikaner oder Japaner eventuell in ihrer Kultur rassistisch beleidigt fühlen könnten, sagt mehr über die linksgrünen Zensurschwurbler aus, als über diese Volksgruppen selbst.

Es muss deutsch zugehen bei deutschen Tänzerinnen. Was soll das? Man ist dann doch immer wieder überrascht, mit welcher Hartnäckigkeit und Akribie die Wokies durch ihre Blindheit bei der Gesellschaftsanalyse ihre rechten politischen Gegner geradezu zu Höchstwerten treiben. Umso grotesker wird es, wenn das aus einer vermeintlich liberalen Position heraus begründet wird. Seit Voltaire und der Aufklärung wissen wir, dass Toleranz erdulden bedeutet. Mexikanische Sombreros auf deutschen Köpfen werden wir schon aushalten. Europäische Werte sind eine Mischung aus liberaler Weltoffenheit und sozialer Demokratie. Dafür steht die AWO. Die Damentanzgruppe hat monatelang geübt, um einen netten Beitrag zur Buga, verstanden als interkulturelles Volksfest , darzubieten und das Publikum zu erfreuen. Wunderbar!

Mein neuer Nachbar sieht vom Gesicht her südamerikanisch aus. Vom Gesicht her Mexiko oder Peru (Vorsicht Rassismus!). Ich frage ihn aus einer angenehmen Mischung aus Interesse und Neugier, wo er denn herkomme. Dann kommen wir ins Gespräch und vielleicht laden wir uns gegenseitig zum Essen ein. Wunderbar! Hoffentlich fragt man auch mich in Tokio oder Sevilla, wo ich herkomme und die Wokies können gerne miteinander ihren Spaßbremsenkurs anbieten. Sie bleiben ja gerne unter sich.

Hier passt prächtig folgendes Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird: „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher“.

Mir ist kein Gesetz in Deutschland bekannt, das es verbietet, Kostüme aus anderen Ländern zu tragen. Auch kenne ich keinen Vorfall, wo sich ein Mensch, anderer Herkunft verletzt oder beleidigt gefühlt hat. Beleidigt sind immer deutsche Gutmenschen. Ist der nächste Schritt dann das Verbot von fremden Speisen und Liedern? Es gab Zeiten, wo bei solchen Fragen an den gesunden Menschenverstand appelliert wurde. Da es heute leider an Verstand mangelt, ist jeder Appell zwecklos. Die Umerziehung Deutschlands ist im vollen Gange.

Die Buga-Leitung sollte bei getanzten Rentnerinnen-Pharaonen den Ball flach halten, da sie laut bundesgartenschau.de in der Ausstellung „Attention!“ die „amerikanische Geschichte in Mannheim“ „floristisch umrahmt“ durch „Kaugummis, Zigaretten“ darstellt und damit unter anderem die NS-Propaganda vom angeblich kulturlosen Ami reproduziert. Mit „Exoten“ im „Wohin geht Deine Reise?“-Exponat skandalisiert/karikiert sich die vulgäremanzipatorische Buga-Leitung mit ihrem kulturlosem Appropriationsgeschrei selbst.

