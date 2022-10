Zum besseren Umgang mit Geflüchteten

Zum Thema Geflüchtete:

Im Leserforum des „MM“ stehen am 23. September drei Leserbriefe, die Behauptungen aufstellen, die auf eine Spaltung der Gesellschaft in Deutsche und Geflüchtete abzielen. Ein immer wieder kehrendes Argument ist – meist scheinbar „naiv“ als Frage formuliert: „Warum die Flüchtlinge ... nicht in diverse afrikanische, arabische, asiatische Nachbarländer fliehen. Immerhin gibt es dort nicht so eklatant kulturelle Unterschiede.“ Hierzu ein paar Fakten, die man auf der Webseite der UNO findet: 2021 wurden 14,4 Millionen Menschen innerhalb ihrer Länder vertrieben und 1,7 Millionen überquerten internationale Grenzen, um Schutz zu suchen. 72 Prozent aller Geflüchteten leben in Nachbarländern, 42 Prozent aller Geflüchteten sind Kinder. 2021 lebten 1,3 Millionen Geflüchtete in Deutschland – in beispielsweise Uganda sind es 1,5 Millionen. Gründe zu fliehen gibt es seit Menschengedenken. Die rasante Zunahme von Menschen, die zur Flucht gezwungen sind, ist engstens mit dem Klimawandel verbunden. Immer mehr Kriege werden geführt, um sich den Zugriff auf die verbleibenden Ressourcen zu sichern. Ohne diese Ressourcen könnte niemand, der Geflüchtete verächtlich macht, seine Tasse Kaffee morgens trinken – es gäbe kulturell angepasst aus deutschen Eicheln ein bitteres Gebräu. Kein weiches Hemd aus Baumwolle, der deutsche Bauch muss sich an Hanf kratzen und ohne Kautschuk rollt auch der Wagen nicht, der in Brasilien gebaut wurde. Unser Wohlstand basiert auf Jahrhunderten vom Raubbau an der Natur durch zum Beispiel Anlage von Plantagen und der grenzenlosen Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft in unter anderem Afrika und Asien. Wenn schon kein Mitgefühl vorhanden ist, sollte doch eine menschenwürdige Unterbringung das Mindeste sein, was man Menschen zubilligt, die vor Gewalt und Folter, Hunger und Not zu uns fliehen.

Es sind Menschen wie du und ich, die auf der Suche nach einer Bleibe bei uns ankommen. Sie haben denselben Hunger und Durst, dieselbe Freude, dieselben Ängste oder Schmerzen. Egal ob wir blond oder braun, schwarz oder weiß, männlich oder weiblich, christlich oder muslimisch sind, sind wir alle einzigartige Personen, die Respekt verdienen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Krieg in der Ukraine Stadt reagiert mit Wichernhaus auf steigende Flüchtlingszahlen aus der Ukraine Mehr erfahren Kriegsfolgen UNHCR rechnet mit mehr Vertriebenen in der Ukraine Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Unterkunftsuche Neue Flüchtlingswelle beschäftigt Heidelberg Mehr erfahren

Warum beleidigen wir Menschen, die schon hier leben, als „Flüchtlinge“? Möchten Sie im Kontrast als „Bleibling“ bezeichnet werden? Die Verfasser*innen einiger Leserbriefe, die im „MM“ veröffentlicht wurden, pflegen eine Arroganz und Selbstgefälligkeit, die ihresgleichen sucht. Sie sortieren in gute und böse, erwünschte und nicht erwünschte Personen. Sie verurteilen die Bewohner und Bewohnerinnen eines heruntergekommenen Gebäudes als Verursacher. Das Schema ist vertraut: Wer arm ist, sich in einer Notlage befindet oder wem Rechte vorenthalten werden, der ist selber schuld.

Und das zweite Schema: Je dunkler eine Person aussieht, umso weniger Lebensrechte hat sie. Manche Leute beharren notorisch auf ihren festgefahrenen Vorurteilen: Es soll ihnen angeblich nicht geschadet haben, dass sie immer schon rassistische Bücher gelesen, sich an „Mohrenköpfen“ erfreut oder Frauen nicht ernst genommen haben. Auch geistig gibt es leider viel zu viele „Bleiblinge“, die nicht bereit sind, ihren Horizont zu erweitern.