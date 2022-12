Zum Ausscheiden bei der WM

Zum Thema Fußballweltmeisterschaft:

In allen Teilen des gesellschaftlichen Lebens spiegelt sich die jeweilige Zeit wider. Für Soziologen eine Binsenweisheit. Von der Weltmeisterelf von 1954 waren acht der elf Spieler, die im Finale standen, Soldaten und das Land war dabei, sich selbst wieder zu finden und das Leben neu zu gestalten. „Wir sind wieder wer!“, auch das gehörte dazu, auch wenn dabei so ganz nebenbei die Aufarbeitung der Geschichte von 1933 bis 1945, als lästig, bei Seite geschoben wurde. Unsere Lebenswelt hat sich grundlegend geändert. Wertebestimmend ist das materielle Wohlergehen beziehungsweise die Wohlstandsgesellschaft im soziologischen Sinne. Die Familien sind kleiner geworden, auf den Straßen, wo früher Fußball gespielt wurde, parken Autos und in den Neubausiedlungen ist zwischen den Blöcken gerade noch Platz für zwei Fahrräder. Und an dem kollektiven Verständnis der Nachkriegsgeneration ist die individuelle Lebensweise getreten.

Woher – und das waren ja wohl immer die Tugenden des deutschen Fußballs, der sich nie mit dem Glanz zum Beispiel, der vom brasilianischen Fußball ausgeht, vergleichen konnte – soll dann eine in sich geschlossene Mannschaftlichkeit kommen? Und natürlich spielt dabei auch der Anteil von Spielern mit Migrationshintergrund eine zunehmende Rolle. Aber so wie es die deutsche Gesellschaft von gestern nicht mehr gibt, was man begrüßen oder auch bedauern kann, gilt das nun auch für den Fußball. Frankreich zum Beispiel, als Kolonialmacht sehr viel früher durch die Frage herausgefordert, hat das Problem im Fußball auf eine geradezu elegante Weise gelöst. Der französische Stil der Gegenwart ist nicht die Mischung aus zwei oder mehr verschiedenen Elementen, sondern eine in sich geschlossene integrative Einheit. Der DFB wird das angehen müssen, aber wenn möglich ohne Einmischung von außen.

Als die DFB-Mannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft in Doha schon in der Vorrunde kläglich vorzeitig ausschied und sie tags darauf nach Hause fliegen musste, da prangte – wie schon auf dem Hinflug – längs am Flugzeugrumpf in fetten, großen Lettern: „Diversity wins“. In der Tat: So sehen Sieger aus!