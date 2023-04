Zum Atomausstieg

Zum Artikel „Die letzten AKW – ein historischer Moment“ vom 15. April:

Was ist Atomenergie? Wenn Medien und Politiker jetzt vom Ausstieg aus der Atomenergie sprechen und schreiben, wird der Begriff Atomenergie leider nicht eindeutig definiert, denn es gibt zwei Arten von Atomenergie. In den bisherigen Atomkraftwerken, die jetzt abgeschaltet werden, wurde die Energie durch Kernspaltung (Fission) erzeugt. Dabei entstehen durch die Spaltung von Uran-Atomkernen sehr hohe Temperaturen dadurch, dass ein Teil der Materie durch den sogenannten „Massendefekt“ in Energie umgewandelt wird.

In nur einem einzigen Gramm Uran-235 stecken etwa 25 000 000 Kilowattstunden Energie, doch nur solche radioaktiven Metalle lassen sich durch Kernspaltung in Energie umwandeln. Albert Einsteins berühmte Formel E=mc² (Energie = Masse x Lichtgeschwindigkeit x 2), die anfänglich recht ungläubig aufgenommen wurde, weil sich durch c² eine enorm große Zahl ergibt, stellte sich jedoch nach dem ersten Atombombenabwurf in Hiroshima als völlig richtig heraus. Durch die im Bruchteil einer Sekunde erfolgte Kettenreaktion der Kernspaltung von etwa zehn Kilogramm Uran-235 verschwand nur knapp ein Gramm dieser Masse völlig und wurde in tödliche Energie umgewandelt.

Mehr zum Thema Kernkraft-Aus Atomausstieg vollzogen - Historischer Tag für Deutschland Mehr erfahren Historischer Tag Deutschland beendet Atomkraft-Ära - Letzte AKW abgeschaltet Mehr erfahren

Atomenergie lässt sich aber auch durch Kernverschmelzung (Fusion) erzeugen, was kürzlich in den USA in kleinem Maßstab bewiesen wurde. Das könnte die Kernenergie der Zukunft werden, und deshalb glaube ich, dass das Zeitalter der Atomkraft noch längst nicht vorbei ist. Bei der Kernfusion verschmelzen bei extrem hohen Temperaturen und enorm hohem Druck vier Wasserstoffatome zu einem Heliumkern. Weil ein Heliumkern aber um eine Winzigkeit leichter ist als vier Wasserstoffatome, entsteht auch hier der sogenannte „Massendefekt“. Diese fehlende Menge wird in Energie umgewandelt, denn Materie kann nicht spurlos verschwinden.

Unsere Sonne beweist das ständig und erzeugt pro Sekunde aus über vier Millionen Tonnen Materie jene gewaltige Sonnenstrahlung, die unser Leben auf der Erde ermöglicht. Ich werde das wohl nicht mehr erleben, aber vermutlich wird es in wenigen Jahrzehnten möglich sein, ohne radioaktive Gefahr und ohne die Notwendigkeit eines Endlagers, allein durch Kernfusion genug „saubere“ Atomkraft zu erzeugen, um dann sogar alle Windräder wieder abbauen zu können.

Dieser Tag wird in die Geschichte unseres Landes eingehen. Nach 1844, dem Weberaufstand gegen die aufkommenden Webmaschinen, werden jetzt moderne zuverlässige Energieerzeuger, die letzten unserer Kernkraftwerke zerstört. Die Maschinenstürmer sind jetzt Ideologen und sie vernichten Arbeitsplätze, oder verlagern sie ins Ausland.

Interessant wird es, wenn ein Oberideologe, unser sogenannter Wirtschaftsminister, den Ukrainern empfiehlt, ihre Kernkraftwerke weiter laufenzulassen, denn „sie sind ja gebaut“. Man muss sich wundern, dass es jetzt keinen Aufstand gibt, wenn Milliarden teure, zuverlässige Kraftwerke verschrottet werden. Unsere Regierung regiert gegen die Interessen ihre Bürger, denn eine deutliche Mehrheit ist für den Weiterbetrieb.

Bei der Entscheidung für einen Ausstieg aus der Kernenergie besteht neben den Bedenken aufgrund der Kernenergie hinaus ein anderes Problem und ich hoffe, dass seitens der Politiker dies berücksichtigt wurde. Das Kleinhalten der Wahrscheinlichkeit von Risiken beinhaltet inklusive hohem technisch wissenschaftlichem und moralischem Niveau beim Betrieb und den eventuellen Abbau der Kernkraftwerke und der Umgang mit den Brennstoffen. Diese Voraussetzung gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt.

Wenn aber manche Länder mit hohen wirtschaftlichen Anstrengungen und/oder Ambitionen Kernkraftwerke bauen und später nicht mehr in der Lage sind, sie auf dem erforderlichen Niveau zu betreiben oder abzubauen, wird das Problem international. Unter dieser, keineswegs unrealistischen Betrachtung stellt sich nun die Frage, welche Haltung Deutschland einnimmt. Und selbst der Ausstieg aus der Forschung, Entwicklung und Planung von Kernkraftwerken setzt die Beantwortung der oben genannten Frage voraus.

Sollten wir international bei der Lösung des Problems Kernenergieeinstieg, -betrieb und -ausstieg auch nach einem nationalen Ausstieg mitwirken wollen, muss spätestens jetzt auch darüber diskutiert und entschieden werden, wie wir das hierfür erforderliche Wissenspotenzial beibehalten wollen.

Parallel dazu müssen wir mit hohem Tempo bei der Entwicklung andere Energiekreislaufs Formen wie zum Beispiel Sonnen-Wasserstoff-Energie arbeiten, um endlich Ländern mit niedrigerer Wirtschaftskraft nachhaltige, erschwingliche, und leichter zu betreibende Alternativen anzubieten.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/40imD4Z