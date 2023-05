Zum Atom-Ausstieg

Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Nun ist es doch soweit. Am 15. April 2023 wurde die letzten AKWs abgeschaltet. Nur, wie wird der Energiebedarf einer Industrienation wie Deutschland gedeckt? Wie werden knapp 42 Millionen Haushalte mit Strom versorgt? Mit Wind und Sonne ist das sicher nicht zu stemmen. Vielmehr müssen wir Strom teuer im Ausland einkaufen, was nicht nur die Wirtschaft, sondern auch jeden Haushalt belastet, abgesehen davon, wie dieser produziert wurde. Ist es nicht geradezu grotesk, dass man einhergehend mit der Abschaltung der AKWs davon spricht, Deutschland wird sicherer?

Ein Blick auf eine Europakarte mit den in Betrieb befindlichen AKWs, sagt da anderes aus. Allein in Frankreich befinden sich 56 Atomkraftwerke in Betrieb. Neue sollen dazu kommen. Einige in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze. An den anderen deutschen Grenzen sieht es ähnlich aus. Naja, Störfälle bei den Nachbarn machen ja an der Grenze halt. Ebenso verhält es sich bei Kraftwerken, die mit fossilen Brennstoffen Strom erzeugen. Auch hier findet der CO2-Ausstoß ja jenseits unserer grenzen statt.

Ausstieg aus Atom, Gas und Kohle, oder auch nicht?! Auch in Grosskraftwerk Mannheim wurde Block 7 aus der Reserve geholt. Für mich bleibt an die verantwortlichen Doppelmoralisten nur eine Frage: Wie wollen Sie mit Ihrem Handel, Klimaziele, Sicherheit und vor allem eine bezahlbare Energieversorgung sicherstellen?