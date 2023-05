Zu Wahlplakaten in Mannheim

Zum Thema Specht-Wahlplakate:

Lieber Christian (Specht). Ich wusste bisher nicht, dass wir per Du sind. Aber Deine frühen Wahlplakate mit dem Text „Dein Mannheim kann mehr“ lässt dies vermuten. Du solltest besser werben mit dem Slogan „Unser Mannheim kann mehr“. Da wäre textlich mehr eigene Verantwortung und Aktivität Deinerseits gefordert. Ob Du das schaffst?

Und konkreter musst Du auch sein mit Deiner Aussage. Zum Beispiel „Mehr: (oder viel mehr) Sauberkeit, mehr (oder vielmehr) bessere Straßenbeläge, mehr (oder viel mehr) Führungskraft der oberen Verantwortlichen bei zum Beispiel Sportanlage, Kunststraße, Fahrlachtunnel, Suezkanal, Sperrung von Fressgasse und vieles mehr“. Oder Sombrero! Das ist ja schon Kulturzensur, da muss ein verantwortlicher OB besser reagieren als der derzeitige. Ob Du das schaffst, wenn Du es zum OB unserer Stadt „Monnem“ schaffst? Ich grüße Dich herzlich und jetzt wieder per Sie, Ihr

Mir ist durchaus bewusst, dass Wahlplakate vereinfacht und – im wahrsten Sinne des Wortes – „plakativ“ für den jeweiligen Kandidaten werben sollen. Dennoch sind mir die Wahlplakate des Herrn Specht in zweierlei Hinsicht negativ aufgefallen: Zum einen suggeriert Herr Specht mit der Aussage „Lösungen statt Versuche“, dass er am Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt überhaupt nicht beteiligt war.

Jedem politisch Interessierten unserer Stadt sollte bekannt sein, dass Herr Specht seit Jahren als Erster Bürgermeister an allen Entscheidungen der Stadtspitze maßgeblich mit beteiligt war. So zu tun, als hätte er mit der Entscheidung zum Verkehrsversuch gar nichts zu tun, halte ich für eine Verdummung des Wählers. Herr Specht wirbt daneben mit dem Slogan „ein Waldhöfer für Mannheim“, im Hintergrund ist das Vereinsemblem des SV Waldhof zu sehen.

Ich bin der Meinung, dass der SV Waldhof für alle fußballinteressierten Mannheimer – unabhängig von ihrer politischen Meinung – da ist. Das Vereinsemblem des SV Waldhof für parteipolitische Wahlwerbung der CDU beziehungsweise des Herrn Specht zu vereinnahmen, halte ich für schäbig und unangemessen.