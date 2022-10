Zu Parklets und Vekehrsversuch

Zum Thema Verkehrsversuch:

Interessiert lese ich immer wieder Leserbriefe zum Verkehrsversuch. Leider sind diese in letzter Zeit immer häufiger negativer Natur. Man brauche mit dem Auto viel länger als früher, man fahre lieber nach Viernheim zum Einkauf, die Stadtbahn müsse unter die Erde oder es wird pauschalisiert, alle Anlieger der Erbprinzenstraße seien dagegen. Dazu muss ich nun auch einmal etwas loswerden.

Ich selbst wohne wenige Meter von der Erbprinzenstraße entfernt und bin für den Verkehrsversuch! Klar, der Verkehr hat etwas zugenommen, da ein großer Teil der Autofahrer aus den nordöstlichen Quadraten hier ausfährt. Wenn man von den ersten Wochen des Verkehrsversuchs absieht, hält sich das aber doch im Rahmen. Infolge der Bauarbeiten auf der Kurpfalzbrücke gibt es wieder längere Rückstaus, aber das ändert sich bald wieder.

Die Erfahrung zeigt: Gute Projekte scheitern oft am Egoismus der direkten Anlieger – und dazu will ich nicht gehören! Es ist doch super, eine durchgehende Fußgängerzone zu haben. Es war für mich immer verirrend, entlang der Kurpfalzstraße die Fressgasse queren zu müssen. Eine lebenswerte Stadt ist eine Stadt, in der sich Menschen sicher bewegen können. Durchgangsverkehr auf den Ring, innerhalb der Quadrate die Anlieger. Und wenn es dann so weit ist, werden deshalb auch neue Menschen in die Stadt kommen und hier einkaufen. Wer dann lieber mit dem Auto nach Viernheim fährt, ist selbst schuld. Vor Jahrzehnten gab es vergleichbare Pläne auch schon mal. Sind wir heute nicht froh über die Planken als Fußgängerzone?

Offenbar einem Mainstream folgend, schreibt der „MM“ auf der Titelseite „Weniger Autos in der Innenstadt“. Besser wäre gewesen „Weniger potenzielle Kunden in der Innenstadt“, zu denen wir auch gehören, die aber nicht gehört werden. Schade!

Endlich lässt sich unsere Stadtverwaltung für ihre Bürgerschaft mal etwas einfallen, das in nahezu einmaliger Weise höchste Ästhetik und sinnlichen Genuss mit der Möglichkeit der Körperoptimierung verbindet, nach der inzwischen erfreulicherweise doch viele Menschen streben. Sowohl eifrig oder eilig in der City Shoppende als auch die leider im Aussterben begriffenen Flaneure und Flaneusen werden gern die Gelegenheit nutzen, sich auf den vielfältigen Geräten sportlich und musisch zu betätigen, und so „unterschwellig (wie eine Sprecherin der Stadt betont) mit dem Thema Bewegung in Berührung kommen“.

Im Sinne Schillers

Und hierzu ist das, wie ich ergänzen möchte, niederschwellige Angebot auch bestens geeignet. Und dann die elegante Bezeichnung („Parklets“), die nicht nur den mit hohem ästhetischen Anspruch und künstlerisch vollendet gestalteten blauen Trennwänden zusätzlich schmeichelt, sondern auch die Passantinnen und Passanten an ihrem Bewegungsdrang sanft ergreift, sie unwiderstehlich an die wohlgeformten Geräte zieht und zu schönsten Übungen einlädt.

Ich gehe sogar soweit zu behaupten, dass durch diese komplexe, überbordende Schönheit sich unterschwellig geradezu eine „ästhetische Erziehung des Menschen“ im Sinne Schillers vollzieht. Wer hätte gedacht, dass unsere Stadtverwaltung zu einem solchen Geniestreich in der Lage ist und damit wie nebenbei die Schillerschen Ideale von Freiheit, Humanität, Vernunft und Schönheit in einem derart vollkommenen Kunstwerk zusammenfügt?

All dies verdient ohne jeden Zweifel höchste Anerkennung. Aber stattdessen ist – bis auf wenige Ausnahmen – eine Welle teils gehässiger Kritik aus Bürgerschaft und Politik über dieses großartige Projekt hereingebrochen, die mich völlig entsetzt. Und die Stadtverwaltung knickt jetzt auch noch ein und will das herrliche sinnenfrohe Blau durch ein transparentes Material ersetzen. Niemals! Bleiben Sie hart, notfalls muss sich OB Kurz einschalten, der als früherer Kulturbürgermeister die notwendige Kompetenz in dieser für die Kunststraße so bedeutsamen Angelegenheit mitbringt!