Zu einem geplanten Fußballstadion

Zum Thema Fußballstadion in Mannheim:

Ein großes Stadion mitten in einem Wohngebiet ist mehr als problematisch. Seit vielen Jahren finden hier Auseinandersetzungen zwischen BewohnerInnen und Vereinsführung statt. Warum nicht demnächst ganz anders? Ein neues Stadion neben der SAP-Arena. Sehr gute Verkehrsverbindungen. Genügend Parkmöglichkeiten. Also – vieles ist bereits jetzt schon an Möglichkeiten gegeben. Weniger Ausgaben. Weniger Belästigungen. Weniger Lärm und Abgase im Wohngebiet Neuostheim.

Das neue Stadion könnte auch für andere Großveranstaltungen mit benutzt werden. Viele Diskussionen mögen sinnvoll sein, lösen aber nicht das, was man doch jetzt anzugehen hat. Dazu bedarf es schneller und intelligenter Lösungen. Vielleicht gelingt es, bereits in der neuen Spielsaison in die Zweite Bundesliga aufzusteigen? Ein großer Gewinn für Mannheim überhaupt, was den Bekanntheitsgrad ausmacht. Das bedeutet mehr Besucher, die in die Stadt auch zum Essen und zum Einkaufen kommen. Andere Städte wie Sinsheim zeigen uns, wie das einfach und gut gehen kann.

Bernd Beetz, und Peter Kurz sollten sich dringend mal an einen Tisch setzen und einen gemeinsamen Weg finden. Es muss für alle Mannheimer geklärt und aufgezeigt werden, wie man von beiden Seiten dafür sorgen kann und will, dass der Profifußball in Mannheim zukunftsfähig bleibt. Es muss eine Lösung sein, die wirtschaftlich, ökologisch, nachhaltig und nachvollziehbar ist.

Hierbei darf es keine Rolle spielen, dass Herr Beetz mehr VIP-Plätze benötigt. Gerade in Sachen VIP-Karteninhabern sollte man Türen öffnen und diese nicht verschließen. Vielleicht erklärt sich so auch der Verlust von namhaften Partnern. Doch auch Herr Kurz ist gefragt. Es muss eine Lösung gefunden werden, die nicht jede Saison Millionen Steuergelder frisst. Die Stadt muss gemeinsam mit der MVV dem Stadion eine zeitgemäße Infrastruktur zur Verfügung stellen. Strom, betonierter TV Compound und Grunderneuerung der Sanitäteranlagen sind sofort durchzuführen.

Wichtig ist, dass beide Parteien miteinander reden und offen und ehrlich ansprechen, was im Argen liegt. Hierbei ist es wenig hilfreich, wenn Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp über die Presse Märchen von bis zu 9000 Personen, die durch das Marathontor ins Stadion kommen, erzählt. Die Drohung, man lässt den Nutzungsvertrag auslaufen und sucht sich einen anderen Spielort, ist albern, und wo will man überhaupt hin? Die Soundanlage bei den Spielen auf ein Maximum aufzudrehen, wie durch die Aussage von MagentaSport-Kommentator Christian Straßburger belegt ist, gehört nicht zum guten Ton, wenn es um das Verhältnis zwischen Stadt und Verein geht.

Sollte man sich für einen Neubau entscheiden, ist neben der Standortfrage auch wichtig, zu klären, wer die Stadionbetriebs GmbH führt. Hier kann es in meinen Augen nur eine Antwort geben: Auf keinen Fall jemand aus dem Beetz-Lager und auf gar keinen Fall Markus Kompp. Selbst wenn Herr Beetz einen Teil des Stadions finanziert, sollte hier nicht vergessen werden, dass die Stadt der Betreiber und der Verein am Ende „nur“ Mieter ist. Hier muss jemand Externes die Verantwortung tragen und dafür sorgen, dass es im Sinne aller ordentlich geführt wird. Viele Punkte, die man beachten muss, doch es hilft nur, wenn beide Männer sich an einen Tisch setzen.