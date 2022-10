Zu den Unruhen im Iran

Zum Thema Proteste im Iran:

Die iranische Gesellschaft ist uns näher als den Mullahs und ihrer Soldateska lieb sein kann. Besonders eindrucksvoll fand ich bei meiner wenige Jahre zurückliegenden Reise die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der Menschen, die uns auf den Straßen, Rastplätzen, in Geschäften und Lokalen oder bei den Sehenswürdigkeiten begegneten. Ein strahlendes „hello“ oder „welcome to Iran“ war allgegenwärtig. Oft war es der Auftakt einer Unterhaltung, die auch vor politischen Themen nicht halt machte. Im Gegenteil, viele unserer Gesprächspartner zeigten, sobald sie sich sicher fühlten, eine erstaunliche Offenheit. Eine junge Frau bat inständig: „Bitte sagen Sie Ihren Freunden in Deutschland, dass wir keine Terroristen sind.“ Nach einer engagierten Philippika über die eigene Regierung rief ein älterer Mann aus: „Bitte schickt uns Angela Merkel.“

Viele sind sehr gut über die Situation in der Welt informiert. Ungefähr 50 Prozent besitzen trotz Verbots TV-Satellitenschüsseln und können mehrere Apps nutzen, um von der Zensur gesperrte Seiten aufzurufen. Die Frauen begehren schon seit Jahren immer mehr auf. Sie dehnen die Kleidungsvorschriften bis an die Grenzen und oft genug darüber hinaus aus. Der schwarze Tschador ist zwar nur für die Beschäftigten in religiösen und staatlichen Einrichtungen vorgeschrieben, wird aber von allen erwartet. In den Städten wird diese Erwartung von vielen schlicht missachtet. Ein großer Teil der Frauen trägt modische, moderne, bunte und eng anliegende Oberteile, Röcke und Hosen, letztere lang, als Tribut an die Mullahs. Die Kopftücher sind oft bunt, weit und nach hinten geschoben, so dass die Hälfte bis zwei Drittel der Haare frei liegen.

An den Unis sind die Studentinnen in der Überzahl. Ihr Bildungsstand ist mit Europa vergleichbar. Viele Frauen lenken ihre eigenen Autos, ihre eigenen Firmen und nehmen höhere, wenn auch nicht die ganz hohen politischen Ämter wahr.

Diese ganzen Proteste bringen null. Gedenken wir der arabischen Aufstände vor einigen Jahren? Was ist übrig davon – nichts mehr. Religiöse Diktatoren, die ihre Länder im Sinne einer religiösen Ideologie und Verblendung lenken und mit ihren „Männernetzwerken“ sich Machtpfründe sichern. Und deswegen, da passiert leider überhaupt nichts. Da sterben jetzt ein paar engagierte Leute und dann geht das Spiel von vorne los.

Das einzige islamische Land, das Glück hatte, war die Türkei – dank eines Mustafa Kemal Atatürk und auch dort wird es in der zweiten und dritten Generation schwieriger. Es ist die Religion des Islams, die eine Anpassung der islamischen Gesellschaften an die Moderne behindert, und wirkliche Demokratie ist unter islamischer Glaubensherrschaft unmöglich.