Zu den Philharmonikern

Zum Artikel „Ein Orchester kämpft ums Überleben“ vom 21. Januar:

Zunächst möchte ich Herrn Dettlinger für seine klaren Worte in dem Bericht vom 21. Januar danken! Was dort insbesondere zum Thema Gegenlobbyismus und Philharmoniker-Bashing offenbar wird, macht mich sprachlos. Als begeisterter Besucher der Konzerte der Mannheimer Philharmoniker macht mich dieser Bericht aber insbesondere traurig, auch deshalb, weil der Mannheimer Gemeinderat nicht begreift, welchen Schatz sie hier achtlos liegenlassen.

Was für eine geniale Idee von Herrn Videnoff, ein Orchester für fertige Musiker mit abgeschlossenem Hochschulstudium zu gründen, um diesen eine Plattform für erste Orchestererfahrungen zu geben. Ein einmaliges Projekt in Europa! Und dann wird Boian Videnoff auch noch unter anderem über den vielleicht nicht bezahlten Mindestlohn angegriffen.

Ich bin sicher, dass jeder dieser stets mit Begeisterung spielenden Musiker auch ohne jede Gage spielen würde – einfach um in einem Orchester spielen und Erfahrung sammeln zu können. Als Mitglieder der „Freunde der Mannheimer Philharmoniker e.V.“ haben wir mehrfach die im Anschluss der Konzerte stattfindenden Jam Sessions besucht und die beispiellose Begeisterung dieser jungen Musiker live erlebt. Wo sonst kann man Orchester-Erfahrung sammeln? Einmalig!

Petition auf den Weg bringen

Viele ehemalige Musiker dieses Orchesters spielen inzwischen in hoch angesehenen professionellen Orchestern. Darauf darf man doch in Mannheim stolz sein! Die Stadt Mannheim kann auch mit Recht Stolz sein auf die musikalischen Angebote in der Stadt sowie die hoch anerkannten Ausbildungsstätten Musikhochschule und Popakademie. Da passen doch die Mannheimer Philharmoniker mit ihrem hochkarätigen Spielplan, kreativen Ideen und den Bildungskonzerten für Kinder wunderbar hinein. In diesen kleinen Konzerten nehmen sie Kinder und Jugendliche mit auf eine Reise durch die Musik, wodurch bei diesen ein persönlicher Bezug zur klassischen Musik aufgebaut wird: die potenziellen Zuhörer der nächsten Jahre, auch für das NTM-Orchester.

Ich kann Herrn Videnoff nur unterstützen, eine Petition auf den Weg zu bringen, um für die nächsten Jahre eine institutionelle Unterstützung zu bekommen. Den Mannheimer Stadtrat möchte ich auffordern und bitten, die getroffene Entscheidung (der Nicht-Förderung) noch einmal zu überdenken. Abschließend möchte ich Herrn Dettlinger zitieren, vier Worte, die es auf den Punkt bringen: Wenig sparen, viel zerstören. Ich hoffe, dass es so weit nicht kommt.

Mit Verwunderung habe ich den Artikel über die Finanzierung der Mannheimer Philharmoniker gelesen. Als Liebhaber der klassischen Musik besuche ich seit mehreren Jahrzehnten zwei Konzertreihen im Rosengarten. Außerdem bin ich bei einzelnen Konzerten der anderen Orchester anwesend. Allerdings seit rund zehn Jahren nicht mehr beim Nationaltheater-Orchester, weil mich ein Konzert mit einer Bruckner Sinfonie von den Qualitäten des NTM nicht überzeugte.

Natürlich ist ein Angebot von fünf Konzertreihen, wie es Mannheim im Rosengarten anbietet, eine tolle Sache. Dass man jetzt vom Mannheimer Gemeinderat – die eigentlich lächerlichen – 50 000 Euro jährlichen Zuschuss an die Philharmoniker streicht, ist ein Fiasko. Dass man dem NTM – wegen der Renovierung – das Budget von rund 23 Millionen um einige Millionen erhöht, ist verständlich, aber wieder nicht im Vergleich zu den Philharmonikern. Es würde – bei aller Unsicherheit im Baugewerbe – sicher wenig ausmachen, diese 50 000 Euro (oder mehr!) aus dem Budget des NTM zu streichen und den Philharmonikern zuzuschlagen.

Diese tragen mit ihrer guten Qualität schließlich auch den Namen der Stadt in die Welt, und allein dafür ist diese Summe sehr gering. Ich hoffe auf Einsicht bei den Stadträten. Außerdem sollte man die offensichtlichen Differenzen zwischen NTM (Profis) und Philharmonikern (Amateure?) ausgleichen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ocG7rD