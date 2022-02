Zu den Mannheimer Philharmonikern

Zum Artikel „Im Überlebenskampf spielen...“ vom 6. Februar:

Nein, Herr Dettlinger, das gehört sich nicht! Irgendwelche Musiker des Nationaltheater-Orchesters zu verdächtigen, sie hätten, oder „es könnte sein“, dass sie die Sponsoren der „Mannheimer Philharmoniker“ dazu animierten, ihre finanzielle Unterstützung zu reduzieren oder gar einzustellen. So etwas ohne stichhaltige Beweise im „MM“ zu behaupten, ist Diffamierung. Warum sollten sie das tun? Das bringt ihnen keinen einzigen Vorteil!

Sie schreiben abwertend von tarifverkrusteten Strukturen. Haben Sie vergessen, dass eine tarifverbindliche Bezahlung – in deutschen Orchestern bei Frauen und Männern vollkommen gleich – eine soziale hart erkämpfte Errungenschaft ist? Nur dadurch haben unsere Orchestermusiker eine wirtschaftliche Sicherheit. Wie heißt es in Wagners „Rheingold“ so treffend? „Was du bist, bist du nur durch Verträge!“ Das gilt auch hier.

Jeder Musiker braucht zur Ausübung des Berufs ein Instrument, auch ein Dirigent. In meiner über 60-jährigen Berufserfahrung habe ich es oft erlebt, dass junge Dirigenten, die keine feste Anstellung fanden oder zu wenige Engagements bekamen, ein Orchester gründeten, denn auch sie brauchen „Instrument“, um zu üben. Es ging ihnen dabei aber weniger darum, jungen Orchestermusikern den Einstieg in den Beruf zu erleichtern, als darum, für sich selbst über ein Orchester für die praktische Weiterbildung zu verfügen. Man erkennt das auch daran, dass sie keine Gastdirigenten einsetzen, sondern alles selbst dirigieren. Das wird wohl auch hier die eigentliche Absicht für die Gründung der „Mannheimer Philharmoniker“ gewesen sein, und das ist auch völlig legitim. Problematisch würde es nur dann werden, wenn es unter finanzieller Ausnutzung von Musikern geschieht, die nach zahlreichen Bewerbungen keine feste Anstellung finden konnten.

Möglichkeiten begrenzt

Die privaten Orchester in Mannheim, wie das KKO, das Stamitz-Orchester, das Händel-Orchester und die Mannheimer Philharmoniker sind eine Bereicherung unseres Kulturlebens. Wünschenswert wäre es, wenn es genügend finanzkräftige Sponsoren gäbe, die zu deren Erhaltung beitragen könnten, denn Mannheims finanzielle Möglichkeiten sind begrenzt.

Den Philharmonikern Mannheim wird die Förderung gestrichen, mit der Begründung, und das muss intellektuell gewürdigt werden, die Musiker und Musikerinnen sind in Mannheim nicht zuhause oder beheimatet. Das ist schon eine bemerkenswerte Begründung in Zeiten der Integration und Toleranz. Aber die BASF wurde auch in Mannheim gegründet und ist nicht mehr hier zuhause. Das gleich gilt für die SAP und die Firma Vögele. Was bleibt ist der Mannheimer Dreck.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3HG9t9i