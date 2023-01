Zu den Krawallen an Silvester

Zum Thema Ausschreitungen in der Silvesternacht:

Die Geschehnisse und Krawalle in der Silvesternacht 2022 in vielen Großstädten, besonders in Berlin, lassen sich vermutlich nur durch ein generelles Böllerverbot vermeiden. Allein professionelle Feuerwerker sollten künftig Böller und Raketen an dafür geeigneten Stellen gelegentlich zünden dürfen.

Zu viele Bundesbürger, die einerseits über explodierende Energiepreise jammern, geben andererseits gedankenlos Millionen von Euro für das aus, was Böller und Raketen hinterlassen, und was man angesichts der Klimakrise vermeiden sollte: noch mehr Feinstaub, CO², Müll und einen Lärm, unter dem besonders Kinder und Tiere leiden.

Hinzu kam diesmal auch noch die Aggressivität zahlreicher junger Männer, die in der Silvesternacht Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei bei ihrer Arbeit nicht nur behinderten, sondern angriffen. Der große Albert Einstein soll einmal gesagt haben: „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“

Ich habe Silvester/Neuiahr in Istanbul verbracht und hier war es ruhig und entspannt. Obwohl auch dieses Land mit rund fünf Millionen arabischen Flüchtlingen gesegnet ist – nichts, keine Krawalle und Böller- und Raketenterror. Es war friedlich und ruhig. Polizei, Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge konnten problemlos ihre Einsätze erledigen. Es gab keine Randale in der Breite. Hier wird nämlich durchgegriffen – und notfalls abgeschoben. Ansonsten leitet man die Personen weiter in die Länder, die freudig erwartend rufen: „Kommt, ihr Kinderlein kommet.“

P.S.: Bitte in Deutschland nicht immer nur meinen, es wären die Türken. Wir Deutschen haben nämlich aufgehört zu differenzieren. Alles was nach 1980 nach Deutschland kam, war automatisch ein Türke. Was in Deutschland an Gästen sein Unwesen treibt, kommt aus aller Herren Länder mit massivem Bildungsdefizit. Dazu kommt noch das Desinteresse, irgendetwas an seiner Lebenssituation zu verändern. Man lebt in einer Enklave, saturiert durch den Staat und kann machen, was man will. Sollte man verhaftet werden, kann man sicher sein, nach 48 Stunden wieder in Freiheit zu sein. Dabei wird noch Bedauern ausgedrückt, da man ja kulturfremd ist. Dieses Land ist kein Rechtsstaat mehr, sondern ein Linksstaat.