Zu den hohen Spritpreisen

Mir kommen gleich die Tränen bei den Aussagen der armen Ölmultis und Tankstellenpächter über das Minusgeschäft bei der Abgabenminderung zum 1. Juni durch teuer eingekauften Sprit. Die hier so laut lamentieren sitzen doch bestimmt am 31. August um 23:59 Uhr am Knöpfchen damit sie den billig eingekauften Kraftstoff sofort zum teueren Preis verkaufen können. Hier sind die Lager bestimmt randvoll und es kommt zu keinerlei Lieferengpässen. Auf die Berichterstattung dann bin ich sehr gespannt.