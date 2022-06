Zu den hohen Spritpreisen

Vielleicht ist es schon beim Blick auf die allgemeine Kraftstoffpreisentwicklung aufgefallen, dass die Mineralgesellschaften die schleichende Preiserhöhung ungehindert eingeläutet haben. Die Richtung tendiert klar dahin, den Tankbonus auszunutzen, um die Zweieurostufe nicht zu unterschreiten. Jetzt höre ich, dass das Kartellamt, das eine unabhängige Institution sein sollte, ein Auge darauf wirft. Dabei wird es wohl auch bleiben.

Was bewirkte dieses Amt bisher, mit seinen rund 400 Mitarbeiter/innen, schon? Ich denke, dass der Bürger dieses Personal bezahlt. Sicher ist es dann keine Bezahlung, die an Erfolge geknüpft ist? Also kann alles ausgesessen werden, da die Bezahlung ja immer stimmt. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, ob so ein unnötiges und kostenintensives Amt, das in den meisten Fällen nix erreicht, in dieser Form noch zeitgemäß ist?