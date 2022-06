Zu den Hochhäusern auf Franklin

Zum Artikel „Hochhäuser mit der Form von Buchstaben“ vom 13. Mai:

Früher, als in Benjamin Franklin Village die US-Soldaten stationiert waren, war dort die Welt anscheinend noch in Ordnung. Obwohl damals auch einige tausend Menschen dort wohnten, gab es keinen Frust wegen fehlender Geschäfte. Es gab zwei Supermärkte, die Shopette (eine Art „Tante Emma“-Laden), Post, Reisebüro, Fitness Center, Burger King, Bücherei, Krankenhaus, Jugend Club, Kindergarten, Grund- und Realschule, Gymnasium, Kino, Bowling Center und die Sports Arena, in der auch internationale Turniere ausgetragen wurden.

Was es nicht gab, waren Hochhäuser in Form von Buchstaben, die das Wort HOME bilden. Hier waren die Franklin-Planer nicht auf Zack. Hätten sie statt HOME Hochhäuser in Form von Buchstaben, die das Wort ZUHAUSE bilden, gebaut, hätten sie drei Hochhäuser mit 500 Wohnungen mehr bauen können.

Aber auch so schießen die Mietskasernen wie Pilze aus dem Boden. Die Offizierssiedlung, die in den frühen 50er Jahren nach amerikanischen Bauplänen gebaut und heute einmalig in Europa gewesen wäre, hätte man unter Denkmalschutz stellen müssen. Stattdessen wird sie mit zusätzlichen Häusern und Höfen hemmungslos verschandelt.

In der Columbusstraße wurden hunderte von Wohnungen dem Erdboden gleichgemacht, weil dort unbedingt noch ein Segmüller und ein Bauhaus hinmüssen. Unzählige Bäume wurde gefällt, um noch mehr Platz für noch mehr Reihenhäuser zu bekommen. Das von Herrn Maas entworfene Prestigeobjekt in Franklin Mitte ist noch nicht gebaut und schon umstritten, aber immerhin ist in der Roosevelt-Straße der Straßenausbau fertig. Wenigstens etwas.

Weder ist das O ein O, das M ein M, das E ein E oder das H ein H. Recht gequält kommt die gestalterische Idee der Home-Hochhäuser auf Franklin daher. Und zwar sowohl die Idee selbst als auch zwangsläufig die Umsetzung. Spricht man mit namhaften Mannheimer Architekten kommt dasselbe vernichtende Urteil: Hochhausbau sei heutzutage die ungünstigste wählbare Variante des Bauens. Die zu erwartenden Miet- (13,60 Euro) und Quadratmeterpreise (zwischen 6 und 9000 Euro) drücken das aus. Die GBG als städtische Baugesellschaft wird damit ungeniert zum Preistreiber in Mannheim. In anderen Städten (Berlin) untersagt der Gemeinderat der Städtischen Baugesellschaft den Bau von hochpreisigem Eigentum.

In Mannheim ist das andersherum: Hier gibt offensichtlich die GBG der Stadt vor, was gebaut wird. Seien es diese vier Türme oder Franklins Grüne Mitte, wo sich die GBG aus der Verpflichtung der 30-Prozent-Quote verabschiedet, Gemeinderäte, Baubürgermeister und OB ziehen mit. Dass alle vier Gebäude dabei maximal einen KfW55-Standard erreichen (das ist der, der gerade erst im Hinblick auf Förderungswürdigkeit gekippt wurde), zusätzlich durch die vergrößerten Oberflächen nochmals mehr C02 in die Luft blasen werden, ist bemerkenswert. Bemerkenswert für eine Stadt, die gerade stolz Modellstadt Klimaneutral 2030 geworden ist. Nur zur Erinnerung, das ist in siebeneinhalb Jahren.

Wie im Wortsinn brenzlig die Situation ist, zeigt die Meldung, dass das 1,5-Grad-Ziel jedoch schon 2026 vereinzelt gerissen werden wird. Städtische Reaktion gleich Null. Da hilft auch nicht der Verweis auf die knapp 300 auf Franklin mit Hilfe der Landeswohnraumförderung gebauten günstigen Mietwohnungen. Bekanntermaßen ist erstens der Bedarf hier viel größer, auf einem knappen Wohnungsmarkt sind es ja vor allem die, die günstigste Mieten brauchen, die tendenziell hinten runter fallen.

Die quantitative Gewichtung müsste im Interesse des Gemeinwohls also völlig anders sein. Diese Mietwohnungen (2020 fertiggestellt!) sind lediglich im heutzutage anachronistischen Neubaustatus KfW 70 gebaut. Insofern bleibt sich die GBG also treu.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3FU5hmn