Zu den gestiegenen Kosten

Zum Thema Energieversorgung:

Berlin, wir haben ein Problem. Nein wir haben Dutzende. Hat nicht Herr Habeck zu Beginn des Krieges erklärt, dass wir auf russisches Gas nicht verzichten können? Wäre er nur bei dieser Meinung geblieben, er hätte uns Bürgern viel erspart. Die verhängten Sanktionen schaden beiden Seiten, uns aber bisher mehr als den Russen. Die ausfallenden Lieferungen wurden zu deutlich überhöhten Preisen nur teilweise ausgeglichen. Es bleibt eine Lieferlücke von mindestens zwei Jahren. Daran haben auch seine „Bettelreisen“ nichts geändert, auch wenn sich unsere Medien viel Mühe geben die Ergebnisse zu schönen. Für die Preissteigerungen ist also zum überwiegenden Teil unsere eigene Regierung verantwortlich. Die MVV hat gerade für ihre Altkunden die Tarife verdoppelt, und für Neukunden vervierfacht. Das ist ja wohl erst der Anfang. Wenn das die Gesellschaft nicht spaltet.

Statt auf die wirklichen Probleme hinzuweisen, hatten unsere Medien nichts Besseres zu tun, als sich vier Wochen lang über die Gasumlage auszulassen. Dabei haben sie doch glatt übersehen, dass sich auf dem Strommarkt die nächste Katastrophe abspielt. In der EU gibt es eine ganze Reihe von unverständlichen, ja geradezu schädlichen Regelungen. Die Preisfindung an der Strombörse in Leipzig gehört auch dazu. Hier gilt die sogenannte „Merit Order“. Der Grenzkostenpreis des letzten Anbieters bestimmt letztendlich den Preis. Das heißt konkret, der Preis des teuersten Anbieters ist der Endpreis. Da dies im Moment die Gaskraftwerke sind, führen die überteuerten Gaspreise auch zu völlig überhöhten Strompreisen. Der Gasanteil an der Stromerzeugung liegt bei etwa fünf Prozent.

Wir leisten uns also den Luxus, unsere Investitionen in Windkraft und Solarenergie völlig zu entwerten, da sie bei der Preisfindung keine Rolle spielen. Das ist eine ziemlich sichere Methode, ein Land zu ruinieren. Das muss sofort, das heißt unverzüglich, beendet werden. Seit wann hat unsere Regierung Kenntnis von dem Missstand? Wann will sie das beenden? Wenn die Regierung wieder für normale Zustände auf den Energiemärkten sorgen würde, bräuchte keiner nach einer Übergewinnsteuer schreien. Was sollte sie also tun: sofortiger Beginn von Friedensverhandlungen, Ende der Sanktionen, Eröffnung von Nordstream 2, weiterhin Bezug von russischem Gas. Hält die Ampel dagegen an ihrem selbstmörderischen Kurs fest, ist mit einer weiteren Verarmung der Bevölkerung zu rechnen.

Es ist mir unverständlich, weshalb Winfried Kretschmann so viel Kritik erntet für seinen Vorschlag, öfter mal zum Waschlappen zu greifen, anstatt ständig zu duschen. Sofort wird er angegriffen sowohl von Politikern als auch von sogenannten „mündigen Bürgern“, die sich jede Einmischung in ihre privaten Gewohnheiten verbitten.

Zunächst einmal wird niemandem etwas vorgeschrieben und besonders stört mich immer der Hinweis, dass „hoch bezahlte“ Politiker kein Recht hätten, solche Ratschläge zu geben. Herr Kretschmann kann sehr wohl seine Meinung äußern wie jeder andere auch. Und wenn diese ach so „mündigen“ Bürger gleichzeitig immer mehr Hilfspakete wegen der hohen Energiekosten von der Politik fordern (die letztendlich ja alle Steuerzahler bezahlen), müssen sie sich auch gefallen lassen, dass auch Vorschläge zur Energieeinsparung gemacht werden. Sie verhalten sich da gar nicht mündig, sondern wie große Kinder, die alles wollen, aber ja keine Einmischung. Höchst albern.

Ich finde den Vorschlag gut und praktiziere das selbst schon lange. Ist ja mein Geldbeutel, den ich damit schone und mein Jahrgang 1955 ist es noch von Kindheit an gewohnt, dass man sich auch am Becken waschen kann, denn wir hatten damals kein fließend heißes Wasser und oft auch gar kein Bad. Sauber und gepflegt waren wir trotzdem. Dass Arbeiter, die sich schmutzig machen oder sehr schwitzen, das nicht machen können, ist ja auch klar. Liegt letztlich an jedem selbst, aber so ein Aufhebens wegen Kretschmanns Worten ist unangebracht und geradezu lächerlich!

Zunächst stellt sich doch die Frage: Was bringt uns dieser sehr medienwirksame Besuch in Kanada bei unseren akuten deutschen Energieproblemen? Dieser Kanzler-Trip mit Vize hilft unserem Land nichts. Die Preise für Strom und Gas steigen unendlich weiter. Das unterzeichnete Abkommen für Export von Wasserstoff 2025 steht auch noch auf wackligen Beinen. Bis jetzt ist kein einziges Windrad oder Fabrikation in Neufundland gebaut. Die Finanzierung steht auch noch nicht 100-prozentig. Jetzt kommt der Flüssiggas-Deal, hier fehlen die Voraussetzungen für den Transport – keine Pipeline vorhanden nach Europa und in Deutschland fehlen LNG-Terminals. Die Transportkosten sind hoch und für die kanadischen Unternehmen wird das nicht rentabel sein.

Diese Einschränkung hat auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau betont: Wenn es geschäftlich vertretbar ist. Also müssen wir uns weiter mit den Durchaltparolen der Ampelregierung, weniger Duschen, Gas, Stromsparen und so weiter anhören. Der soziale Frieden ist massiv in Gefahr und wir werden im Herbst noch einige radikale Proteste erleben.

Der Staat begünstigt den Großverbrauch an Energie nicht nur beim Gas, sondern überall dort, wo er durch Unterlassung Unfug zulässt. So ärgere ich mich gewaltig über das kürzlich eingegangene nette Schreiben der EnBW, das mir attestiert, dass ich als bewusster Stromsparer und somit Geringverbraucher in den schlechtesten, also teuersten Tarif für die Grundversorgung eingestuft werde, während Vielverbraucher einen günstigeren Tarif zugewiesen bekommen. Ich zahle also drauf für mein Bemühen, Strom zu sparen.

Warum ist der Preis für die Kilowattstunde nicht für alle Kunden gleich hoch, frage ich mich, denn das würde bei Vielverbrauchern massiv Anreiz schaffen, Strom zu sparen. So fühle ich mich für meine Bemühungen, Strom zu sparen, durch die Tarifpolitik der Stromversorger nicht belohnt, sondern bestraft. Noch mehr ärgere ich mich darüber, dass Politikern aller Couleur nichts anderes dazu einfällt, als den Menschen Duschzeit-, Waschlappen- und Topfdeckelvorschläge zu machen, statt die Tarif- und Preispolitik der Energiekonzerne streng unter die Lupe und an die Kandare zu nehmen.

Nur nebenbei erwähnt, konnte ich zwar in den letzten zehn Jahren meinen Stromverbrauch halbieren, während sich im selben Zeitraum die Zahlungen dafür mehr als verdoppelt haben. Da hilft jetzt der Waschlappen auf dem Topfdeckel nicht sehr viel.

Nun haben wir Rentner einmal etwas mehr Erhöhung bekommen, die jedoch durch die hohe Inflation wieder aufgefressen wird. Außerdem kommt jetzt noch die Gasumlage. Was soll das? Die ganzen Jahre haben die Konzerne Milliarden an Gewinnen eingefahren, und nun sollen wir Bürger für ihre Verluste wieder einstehen. Immer die kleinen Leute bezahlen die Zeche. Warum scheut man sich in der Politik, die Übergewinnsteuer abzuschöpfen? Da haben mal wieder die Lobbyisten ihren Einfluss auf die Politiker geltend gemacht.

Wenn unsere Politiker nicht weiter wissen, wird eine Beraterfirma für viel Geld beauftragt, wofür dann letztendlich wieder die Bürger geradestehen müssen. Hier wäre angebracht, wenn ein Politiker etwas in den Sand setzt, dies ihm auch in Rechnung zu stellen. Wenn jetzt auch noch die angekündigte Erhöhung der Krankenkassenbeiträge sowie der Zusatzbeiträge kommt, wie sollen dies dann die Rentner noch verkraften? Es wäre angebracht, einmal einen Generalstreik von den Gewerkschaften zu organisieren. In Frankreich wäre man in Anbetracht dieser massiven Erhöhungen schon längst auf die Straße gegangen, aber dazu sind wir zu träge und unsere Gewerkschaften ebenfalls.

Unsere Politiker beschließen immer neue Gesetze zu Ungunsten der kleinen Leute. Die mit ihren hohen Gehältern, Abfindungen, die noch nicht einmal Sozialversicherungsbeiträge bezahlen und später eine so hohe Rente haben, wovon wir kleinen Leute nur träumen können. Von der Politik wird immer gepredigt, wir leben auf Kosten der kommenden Generationen. Die kommenden Generationen können später noch nicht einmal die überhöhten Pensionen unserer Politiker bezahlen, die sie sich selbst bewilligt haben. Wie wäre es, einmal in der Politik darüber nachzudenken?

Ebenso schafft jeder neue Landesvater oder Politiker neue gut bezahlten Posten für ihre Parteifreunde. Hier sollte auch einmal ein Riegel vorgeschoben werden Aber wer traut sich das? Kein Wunder, wenn die Politikverdrossenheit bei uns zunimmt.