Zu den Energiekosten

Zum Thema Energie:

Das ist einfach verrückt: Die zuverlässigsten, billigsten CO2-freien Stromerzeuger, nur noch zwei Kernkraftwerke bleiben in Reserve (wie geht das eigentlich bei einem KKW?), aber nur vier Monate, während Kohlekraftwerke wegen Kohlemangel mit teurem Gas gefeuert werden. Das zeigt doch, dass es den Grünen nur um Verteuerung der Energie geht, nicht um CO2-Vermeidung.

Dazu muss man wissen, dass der höchste Strompreis (Gaskraftwerke!) die Vergütung der „Erneuerbaren“ bedeutet, also nichts anderes als eine grüne Klientelpolitik. Die Grünen, eine 14,8-Prozent-Partei, mausern sich immer mehr zur Ökodiktatur. Obwohl bei Umfragen die Mehrheit der Bürger für einen Weiterbetrieb votierten, werden aus ideologischen Gründen, weiterhin Kernkraftwerke und damit Milliardenwerte vernichtet und die Energiesicherheit in Frage gestellt.

Dazu kommt, dass auch eine Mehrheit im Bundestag für den Weiterbetrieb ist. Da passt, dass unsere Außenministerin der Ukraine im Krieg jede Hilfe verspricht, und zwar „ganzgleich, was meine deutschen Wähler denken“. Die Grünen: „Denn sie wissen nicht, was sie tun“, oder was führen sie im Schilde?

Wozu Kraftwerke? Der Strom kommt aus der Steckdose und das Wasser aus der Wand!