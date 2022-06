Den Eindruck der ML kann ich nur bestätigen. Da meine Tochter einen Personalausweis benötigt, schaue ich seit Wochen immer wieder nach einem Termin bei den Bürgerdiensten. In unserem Stadtteil (Seckenheim) zu jeder Zeit „keine Termine verfügbar“. Auch in anderen Stadtteilen (man ist ja flexibel) nachmittags leider nichts verfügbar.

Die Öffnungszeiten unseres Bürger-„Service“: an drei Vormittagen offene Sprechstunde, ohne Termin, an zwei Nachmittagen nur mit Termin möglich. Also gibt es nachmittags keine offene Sprechstunde und Termine sind nicht verfügbar. Wann soll man also mit schulpflichtigen Kindern oder als Bürger mit normalen Arbeitszeiten zu den Bürgerdiensten? Die Aussage des Rathaussprechers („Die Bürgerdienste sind sehr gut aufgestellt“) ist für mich an Ignoranz nicht mehr zu überbieten. „Beide Systeme seien bei den Bürgern – laut Analysen des Nutzungsverhaltens – gern nachgefragt.“

Was soll man denn auch machen, wenn man einen Personalausweis oder Ähnliches benötigt? Ich werde mit meiner Tochter jetzt gezwungenermaßen in den Ferien vormittags hingehen, auf die Warteschlange bin ich gespannt...