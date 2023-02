Zu den Aktivisten

Zum Artikel „Das ist Nötigung“ vom 9. Februar:

Was ist hier „Nötigung“? Auf dem Weg zur Arbeit aufgehalten zu werden, und dabei mit seinem Hinterteil ohne jede körperliche Not im warmen Auto sitzen zu können? Oder sich als junger Mensch mit verständlichen Zukunftssorgen bepinkeln und die Hände von der Straße wegreißen zu lassen? Mir wird Angst und Bange vor dieser Art von Aggression unseren Kindern gegenüber.

Herr Seifert ist der Ansicht, er könne „als Autofahrer relativ wenig zur Rettung des Klimas beitragen“. Wir versuchen den Temperaturanstieg auf 1,5 bis 2 Grad zu begrenzen. Das ist ganz sicher keine Rettung, vielmehr wird schon dies schlimm genug werden. Beispiel: Hitzejahre wie das vergangene werden in neun von zehn Jahren stattfinden. Und da kann er als Autofahrer relativ wenig beitragen? Gerade als Autofahrer? Herr Seifert erwartet, dass die von „Klimaaktivisten“ missachteten Gesetze mit großer Härte umgesetzt werden. Was, wenn ich verlangen würde, dass ein Gesetz wie die StVO mit großer Härte durchgesetzt würde? Wovon hätten die Menschen größeren Benefit? Von harten Strafen gegen „Klimaaktivisten“ – warum schließt Herr Seifert „Klimaktivistinnen“ und alle dazwischen aus? – oder vom „Aufräumen“ durch die Ordnungsbehörden auf Geh- und Radwegen, in Halte- und Parkverbotszonen und massivem Durchgreifen bei Speeding auf Schweizer Niveau?

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3lGD50o