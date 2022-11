Zu den 300 Euro für Rentner

Zum Artikel „300-Euro-Pauschale für Rentner“ vom 21. Oktober:

300 Euro Energiepauschale für Rentner! Ein Tropfen auf den heißen Stein! Und das soll auch noch versteuert werden. Das schlägt dem Fass den Boden aus. War die Hochzeitsparty so teuer? Müssen die Rentner jetzt die Zeche begleichen? Die bettelarmen Politiker sollen auch etwas bekommen! Aber unversteuert. Bei den niedrigen Gehältern ist das auch dringend notwendig. Die armen Leutchen.

Nun sollen alle Rentenbezieher im Dezember 300 Euro als Hilfe für die gestiegenen Energiekosten bekommen. Gut gemeint. Aber anscheinend ist unsere Regierung nicht in der Lage, praktikable und einfache Lösungen zu liefern. Da passt die Redewendung: Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht. Und kompliziert kann die Ampel richtig gut. Die 300 Euro müssen versteuert werden. Das bedeutet, jeder Rentner, der bisher keine zusätzlichen Einnahmen hatte, wird nun eine Steuererklärung abgeben müssen, wegen der einmaligen 300 Euro. Ob das am Ende alle Rentner wissen, ist eine andere Frage. Und wer soll dies kontrollieren? Und die Finanzämter werden sich über die Flut neuer Arbeit „freuen“.

Irrer Aufwand an Bürokratie

Aber es wird ja noch verrückter. In die Berechnung der Sozialabgaben fließen diese 300 Euro nicht ein. Also doppelte Berechnungsmethoden. Von den 6,4 Milliarden für diese Aktion fließt also ein Teil wieder zurück in die Staatskasse als Steuer. Ein irrer Aufwand an Verwaltung und Bürokratie, der vermutlich die generierten Steuereinnahmen übersteigt.

Es könnte so einfach sein: 300 Euro oder auch nur 250 Euro auszahlen, ohne wenn und aber. Fertig! Ein Blick in die Geschichte ist immer hilfreich. Schon Hans Sachs im Jahre 1557 wusste: „Mensch, was du tust, bedenk’ das End. Das wird die höchst’ Weisheit genennt.

