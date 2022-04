Zeitgemäß handeln!

Zum Artikel „Politische Bedingungen günstig“ vom 2. April:

Politische Bedingungen günstig? Ausstattung und Didaktik im Vordergrund? Bereitgestellte Gelder bereits gänzlich ausgegeben! Das hört sich ja alles erstmal schön an – die Laptops und Tablets sind da – meist noch nicht ausgepackt, aber sie sind geliefert!

Wir könnten uns freuen, leider kann aber die nunmehr überwiegend existierende Situation in den Schulen mit einer Ausstattung eines Entwicklungslandes mit einem Sack Saatgut und einem Traktor gleichgestellt werden. Die mangelnde oder gar fehlende Methodik ist in meinen Augen das Problem, welches zuerst angegangen werden sollte. Mit zusätzlichen, in das Lehramtsstudium integrierten, Seminaren im Bereich der Methodik zum Beispiel im Homeschooling wäre ein kleiner, jedoch entscheidender Grundstein gelegt.

Denkbar wäre auch, die angedachten Gelder vom Land für mehr jüngere Lehrkräfte einzusetzen. Jünger bedeutet nicht zwingend, dass ein zielgerichteter und situationsbedingt intelligenterer Unterricht stattfindet, jedoch scheint manch Verdruss und Abneigung des „älteren“ Lehrersemesters gegenüber dieser neuen und fordernden Form des Lehrens weit verbreitet zu sein. Ach ja, ein zeitlich bedingter, weils ja eilt – oder besser gesagt: Wir hinken in Deutschland mal wieder hinterher – Einsatz von spezialisierten Fachkräften für Lehrer und Schüler wäre durchaus zu überlegen.

Liebe Verantwortliche aus Baden-Württemberg, Ihr seid für die Zukunft tausender Kinder verantwortlich – das wolltet Ihr so – also handelt auch zeitgemäß und im Sinne der Schüler und handelt nicht nur, das etwas getan ist.

Den Menschen im frisch ausgestatteten Entwicklungsland kann man durch methodische Vorgehensweisen auch zeigen, wie sie mit den neuen Instrumenten ein Feld bearbeiten und bestenfalls eine ertragreiche Ernte einfahren können. Einfach mal machen – vielleicht klappt es ja!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/37CcjPA