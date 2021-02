  Zeiten der Ablassbriefe vorbei

Zum Thema Kirche:

Ich bin katholisch und werde demnächst 75 – aber bei Weitem nicht mehr damit einverstanden, was in der katholischen Kirche vor sich geht. Dieses ständige Kaschieren und Vertuschen, alles im Namen Gottes, und somit auch der Kirche, ist unerträglich. Nach langer Überlegung beim Zeitunglesen und dabei immer wieder als negativen Blickfang auf die katholische Kirche zu stoßen, immer mit dem Versuch, weit möglichst alles zu verschleiern, muss ich mir mal Luft verschaffen.

Nun lese ich, dass der Bischof aus Speyer eine Auszeit braucht. Von was eigentlich? Um der Wahrheit aus dem Wege zu gehen? Mir wurde schon in jungen Jahren klar, dass nichts unnatürlicher ist, als das, was die katholische Kirche jungen Priestern mit dem Zölibat antut. Denn damit hängt die ganze Misere zusammen. Es ist doch gegen die Natur des Menschen, ihm Bedürfnisse abzusprechen und diese auch noch verstecken zu wollen, alles unter dem Deckmantel, „er hat sich Gott versprochen“. Das ist für mich pure Blasphemie!

Immer mehr Gläubige werden, je mehr versucht wird, zu erklären, anstatt die Wahrheit ans Licht zu bringen, in Scharen weglaufen. Ich weiß, früher war vieles möglich, zum Beispiel Ablassbriefe und so weiter. Diese Zeiten sind zum Glück auch vorbei. Aber sie lernen im Namen Gottes vielleicht doch noch dazu?! Da hab ich allerdings meine Zweifel!