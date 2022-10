Zeigt, dass ihr begeistert seid!

Zum Artikel „Stadion-Entscheidung erst später“ vom 17. September:

Stünde es dem SV-Waldhof angesichts der zurzeit in allen Lebensbereichen geforderten Bereitschaft zu Nachhaltigkeits-, Spar- und sonstigen Einschränkungsmaßnahmen nicht mal gut zu Gesicht, diese unanständigen Forderungen zum (Um)Bau eines weiteren Stadions an die breite Masse der Bevölkerung zurückzuschrauben?

Wenn es angeblich so viele Fußballbegeisterte in Mannheim gibt, dann sollen doch die mal ganz konkret und privat diese Abermillionen aus ihren Taschen zaubern. Ich setze mich auch ganz privat und konkret für meinen Sportverein ein und fordere nicht von allen anderen Bürger*innen, unser Vereinshaus und Equipment zu finanzieren. Und viele Mitglieder unseres Vereins tun das auch. Alle Sportvereine Mannheims haben die Möglichkeit, Anträge zur Unterstützung zu stellen. Was darüber hinaus geht, muss nun mal selbst gestemmt werden. Also ran, Ihr hunderttausende Waldhof-Fans! Zeigt doch mal, zu was Ihr selbst bereit seid!

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Vor dem Derby gegen Saarbrücken: Waldhof hofft auf Rückenwind der Fans Mehr erfahren Fußball Waldhof-Podcast analysiert Derby gegen Saarbrücken Mehr erfahren

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3qWxwdy