Zum Thema UNO-Versammlung:

Auch wenn der „Mannheimer Morgen“ nicht darüber berichtete, konnte man anderweitig vom Ergebnis der letzten UNO-Resolution am 13. Oktober gegen Russland erfahren. Diesmal ging es vor allem gegen die widerrechtliche Annexion von Teilen der Ukraine. Die in New York verabschiedete Entschließung verurteilte diese Annexionen und erklärte sie für ungültig. Außerdem wird Russland aufgefordert, die Einverleibung wieder rückgängig zu machen. Die überwältigende Mehrheit von 143 Staaten stimmte für diese Resolution, 35 enthielten sich, und nur Russland und vier weitere Staaten stimmten dagegen.

Um aber gegen solche kriegerische Handlungen sofort wirksam einschreiten zu können, braucht die UNO dringend eine Reform. Russland wurde von der Mehrheit der UNO-Staaten zwar verurteilt, doch diese Resolution hat leider keine bindende Wirkung. Ähnlich ist die Situation im UNO-Sicherheitsrat. Die nach Kapitel VII bindenden Resolutionen des Sicherheitsrates können ganz einfach durch ein Veto von einem der fünf Vetostaaten (USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China) für null und nichtig erklärt werden. Wenn der beklagte Staat auch noch an einer solchen Abstimmung teilnehmen darf und ein Vetorecht hat, läuft eine derartige Resolution immer wieder ins Leere.

Auch hier müssten die nicht mehr zeitgemäßen Gesetze, die sich die UNO vor Jahrzehnten gegeben hat, dringend geändert werden, denn die heutige Situation im Sicherheitsrat ist vergleichbar mit einem Strafprozess, bei dem der rechtskräftig verurteilte Mörder gegen dieses Urteil sofort sein Veto einlegt und als freier Mann den Gerichtssaal verlässt.

Somit bleibt die UNO ein zahnloser Tiger, solange sie nicht bereit ist, entsprechende Reformen vorzunehmen.