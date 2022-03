Wut und Widerstand

Zum Thema Ukraine:

Dieser von Wladimir Putin begonnene Krieg ist völkerrechtswidrig und in keiner Weise zu rechtfertigen. Darüber ist man sich einig. Die Orientierung der Ukraine Richtung Westen ist Russland nach wie vor ein Dorn im Auge. Das mittelalterliche großrussische Reich mit der Hauptstadt Kiew umfasste die Territorien der Ukraine, Russlands sowie von Weißrussland und gilt als deren Vorläuferstaat. Die sogenannte „Kiewer Rus“, auch als Altrussland bekannt, wird mit der Christianisierung Russlands und Osteuropas verbunden und spielt somit sowohl für den neo-imperialistischen Kurs Putins wie auch den Führungsanspruch der russisch-orthodoxen Kirche (ROK) innerhalb der Orthodoxie eine wesentliche Rolle. Im Jahr 988 n. Chr. nahm Wladimir I., Fürst von Nowgorod und Großfürst von Kiew, den christlich-orthodoxen Glauben an. Die Taufe des bis zu diesem Zeitpunkt dem Heidentum verschriebenen Herrschers fand auf der Krim in der antiken Stadt Chersones statt. Wladimir Putin bezeichnete dieses Ereignis kürzlich als den Moment, „in dem das russische und das ukrainische Volk eins wurden“. Danach wurde die Ukraine immer wieder von konkurrierenden Mächten geteilt und zersplittert. Vergessen sollte man auch nicht, dass Putin nach dem Mauerfall in einer Rede im Bundestag dem Westen nachweislich die Hand gereicht hat und durchaus zu einer vernünftigen Zusammenarbeit bereit war. Man hat ihn jedoch ausgegrenzt, beleidigt und nicht ernst genommen. Dies ist nur eine kurze Erklärung und keine Entschuldigung für den von Putin entfachten Krieg. Es gibt jedoch nicht immer nur eine Sichtweise. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? (Evangelium nach Lukas 6,39-45).

Herr Gerhard Schröder, schämen Sie sich nicht, mit einem solchen Aggressor wie Herrn Präsident Putin befreundet zu sein und immer noch in seinem Sinne Geschäfte zu tätigen? Sie sollten auf ihn einwirken und sich von ihm distanzieren! Ich schäme mich jedenfalls dafür, dass wir hier in Deutschland je so einen machtbesessenen und geldgierigen Bundeskanzler hatten!

Die Opernsängerin Anna Netrebko und der Dirigent Valery Gergiev werden über die sogenannten Sozialen Medien genötigt, zu Putins Invasion in der Ukraine Stellung zu nehmen. Ich bin davon überzeugt, dass es effektiver und notwendiger ist, unsere verantwortlichen und kompetent handelnden politischen Personen aufzufordern, von unserem „Exschlechtkanzler“ Schröder zu verlangen, seine gut bezahlten Aufsichtsratsposten in der russischen Industrie niederzulegen und seine Bezüge an soziale Einrichtungen in der Ukraine zu überweisen. Wenn er das nicht bringt, könnten die Verantwortlichen darüber nachdenken, dass die Kosten für sein Büro und seine Mitarbeiter in Berlin von ihm selbst gezahlt werden und nicht mehr durch Steuerzahler. Ich würde mich auch freuen, wenn Schröder seine früheren Lobeshymnen auf Putin, von wegen „lupenreiner Demokrat“, öffentlich zurücknehmen würde. Dresden könnte auch die Ehrung von Putin zurücknehmen. Dies wären meines Erachtens Handlungen von den Verantwortlichen, die vielleicht bei Putin etwas bewegen könnten.

Traurig aber wahr – „Das Wohl von Vielen, es wiegt schwerer als das Wohl von Wenigen oder eines Einzelnen.“ (Mr. Spock – „Der Zorn des Khan“) Klingt hart – aber so wird es sein. Europa hat 450 Millionen Einwohner. Davon sind rund 10 Prozent Ukrainer. Wollen alle 450 Millionen die Kriegsgeschichte in der Ukraine so eskalieren lassen, dass wir in einen atomaren Konflikt einsteigen? Die Frage soll jeder für sich selbst beantworten. Für mich habe ich diese Frage beantwortet. Das Ergebnis macht mich wütend und hilflos. Es ist traurig, dass in diesem Jahrhundert ein Staatenlenker so irrational – und psychologisch durchsichtig – seine Paranoia so ausleben kann. Der eigentliche Held der Geschichte ist und bleibt ein Komiker, der zu einem Staatsmann im Formate Winston Churchill aufgestiegen ist.

Sehr geehrte Frau Penter, vorneweg, ich halte den Krieg Putins gegen die Ukraine für ein furchtbares Unrecht, das großes Leid über die dortige Bevölkerung bringt und bringen wird. Im Interview sagen Sie, „die Geschichte dient ihm (Putin) als Legitimationsideologie“. Das ist für Putin sicherlich richtig, aber für sich genommen alles andere als ein neuer, origineller Gedanke.

Bereits Friedrich der Große hat 1740 seinen Angriff auf das damals österreichische Schlesien über geschichtliche Zusammenhänge versucht zu rechtfertigen, die ihm aber kaum jemand abgenommen hat („Liegnitzer Erbverbrüderung von 1537“). Für die Franzosen war es 1914 ein wichtiger Grund, in den Ersten Weltkrieg einzutreten, Elsaß-Lothringen wieder zurückzugewinnen, das sie 43 Jahre vorher an Deutschland verloren hatten. Dabei ignorierten sie, dass diese Region bis ins 17. Jahrhundert zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehört hatte.

Damit sind wir bei ihrem nächsten Satz, in dem Sie es als „perfide“ bezeichnen, selektiv zutreffende Fakten herauszugreifen und nicht passende Fakten zu ignorieren, um so zu den gewünschten Deutungen zu kommen. Auch das ist ganz offensichtlich schon lange geübte Praxis. Leider kenne ich Ihre Arbeiten zur Geschichte des Donbass nicht. Wenn Sie die aber umfassend dargestellt haben, sollten darin auch die dortigen Arbeitslager erwähnt sein, in denen deutsche Frauen und Männer, die keine Soldaten waren, zu Tausenden Zwangsarbeit leisten mussten. 20 bis 30 Prozent von denen sind verstorben, oft verhungert (siehe auch „Atemschaukel“ von Herta Müller). Aber sicherlich ist Ihnen das nicht unbekannt.

Chamberlain hat sich verzweifacht – – einmal in Macron und einmal in Scholz, und München heißt heute Moskau. Und wie bei dem britischen Diplomaten hat sich der Jubel in Schrecken gewandelt. Geschichtsvergessen – haben die Akteure diese „Geschichte“ überhaupt noch gelernt? „Dein Haus verbrennt, wenn Du’s jetzt glimmen lässt“, das ist von Kurt Tucholsky, einem naziverfolgten deutschen Publizisten (1890-1935). Bei der Krim und im Donbass hat man es glimmen lassen. Sich in der EU nur die Finger gewärmt mit ungefährlichen Sanktionen. Vor allen Anderen Wir! Noch ein naziverfolgter deutscher Schriftsteller, Erich Kästner (1899-1974): „Man muss den Schneeball zertreten, die Lawine hält niemand mehr auf.“ Die russische Militärlawine rollt unaufhaltsam über ein Land in Europa und erst auf allergrößten Druck aus der EU erlaubt auch Kanzler Scholz militärische Hilfe durch DDR-Haubitzen und Sperrung des Zahlungssystems Swift. Wollte er zum Feldlazarett nur die Mullbinden liefern? Helme dienten ja schon früher in Kriegsgefangenenlagern als Kochtöpfe. Deutsche Soldaten sollen jetzt im Rahmen der NATO die Grenze in Litauen verstärken. Und haben noch nicht einmal dicke Jacken und warme Socken. Müssen wir stricken, wie meine Schwiegermutter im Weltkrieg? Als sie, als Rotkreuzschwester am Heidelberger Bahnhof, in den Pausen zwischen den Lazarettzügen, Soldatensocken fertigte? Wenn der einzige „Preis“, den wir durch unsere Appeasement-Politik zahlen müssen, höhere Gas- und Ölpreise bleiben, sollten wir der Vorsehung dankbar sein. Auch uns selbst würden sie wehtun, aber Kinder würden nicht ihre Väter, Großväter, Onkel verlieren oder durch Granaten verletzte Angehörige haben, so wie ich vor 70 Jahren. Und derzeit andere Kinder in Europa. Ob Bertolt Brecht, noch ein deutscher naziverfemter Schriftsteller (1898-1956) das „Lied von der Moldau“ als Trost gemeint hatte?: „Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne / Der Mächtigen kommen am Ende zum Halt. / Und gehn sie einher auch wie blutige Hähne / Es wechseln die Zeiten. Da hilft kein Gewalt.“

Angesichts der Bilder aus der Ukraine über die sinnlose Zerstörung historisch gewachsener Städte und Dörfer und die Ermordung unschuldiger Zivilisten erlebe ich nur noch Wut und Ohnmacht. Auch wenn es niemanden in der Ukraine helfen wird, versuche ich – trotz der beidseitigen Kriegspropaganda – dagegen anzuschreiben. Es ist gut und richtig, wenn auch die deutsche Außenpolitik Herrn Putin persönlich für den Krieg verantwortlich macht und wenn der Westen die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt. Ich hoffe nur inständig, dass es weitaus mehr und modernere Waffen sind, als dies in der Öffentlichkeit verbreitet wird. Und dass die derzeitige Regierung endlich bereit ist, mehr für die eigene Verteidigung zu investieren. Und auch die Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind im Grundsatz notwendig, doch leider nicht genug. Denn der Krieg in der Ukraine wird immer noch viel zu sehr nach den von Putin vorgegebenen Regeln geführt. Nimmt man die offiziellen westlichen Verlautbarungen ernst, muss man daraus schlussfolgern, ein Quadratzentimeter Nato-Bodens ist mehr wert, als das Leben Tausender ukrainischer Zivilisten. Leider ist man noch nicht mal bereit, größere Beeinträchtigungen für die eigene Wirtschaft in Kauf zu nehmen, denn zu einem kompletten Verzicht des Handels mit Russland konnte man sich (noch?) nicht durchringen. Ich würde mir wünschen, dass der Westen folgende Bedingungen für eine zukünftige Rücknahme der Sanktionen formuliert:

1) Vollständiger Rückzug aller russischen Militärverbände aus der Ukraine einschließlich der Krim mit Auflösung der Militärbasis in Sewastopol.

2) Angemessene Reparationszahlungen an die Ukraine primär aus dem Privatvermögen des Herrn Putin, sekundär tritt der Staat Russland – quasi als Ausfallbürge – hierfür ein.

3) Putin muss sich einem Gerichtsverfahren vor dem internationalem Strafgerichtshof in den Den Haag stellen. So gerecht und naheliegend mir diese Forderungen erscheinen, so sicher bin ich mir leider auch, dass der Westen diese niemals durchsetzen, ja diese noch nicht mal artikulieren wird.