Wozu noch wählen gehen?

Zum Thema Straßenumbenennungen in Rheinau:

Ich komme mir vor wie in einer Diktatur. Mit aller Gewalt müssen die „belasteten“ Straßennamen weg, egal, was die betroffenen Bürger in Rheinau-Süd wollen. Alle ihre Vorschläge werden ignoriert. Damit macht man die Geschichte nicht rückgängig. Auch die Taliban waren mit ihren Vorgängern nicht einverstanden und haben wertvolle Denkmäler unwiederbringlich vernichtet.

Beim Taufbezirk geht es weiter mit der Diktatur: Gibt es ein Gesetz, dass die Bedingungen nicht geändert werden dürfen? Mit der Vorgabe, Naturforschernamen zu vergeben, spielt der Gemeinderat einer Minderheit in die Hände. Die meisten der betroffenen Bürger wollen lieber See-Namen, die man sich gut merken und auch leicht schreiben kann und die auch in die Siedlung passen.

Wenn wieder die Mehrheit ignoriert wird, ist die Demokratie nichts mehr wert, wozu dann noch wählen gehen.